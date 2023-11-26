憶去年今日首創全國紀錄　侯友宜：賴清德欠我和幼兒園老師一句話

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侯友宜說，新北市是台灣縮影，他雖然不太會說話，但事情做得出來，5年就做完3條捷運。因此國民黨要提名總統人選時，他不說話、不表態，只說了一句「國家有難時需要侯友宜，我43年始終如一，保護台灣讓台灣再出發」，就是要團結台灣、保護台灣，讓大家過平安好日子。
他接著說，民進黨很會選舉，自己被徵召後，幼兒園的餵藥案變成餵毒案，最後變成烏龍案，民進黨對手賴清德原本還跟在別人後面踹他一腳，到如今真相大白，卻一句話都沒有，「他沒有還我和幼兒園老師一個公道，這是我最看不過去的」。
侯友宜說，綠營的網軍側翼每天修理，說他只夠格當新北市市長，國防外交都不懂，要怎麼當總統？這些過程江啟臣感受最深，不僅常跑來找他商量、還協助安排出訪美國、扮演和平的促進者，也獲得美方和中國的認同。他很清楚兩岸和平最重要的是保護台灣，未來國防外交要團結一起走。
侯友宜說，政治從來不是一個人的事，自己當刑警時抓歹徒時，總是「三五個去拚堵」，當警察局長也要指揮團隊，「做什麼事都要一個team嘛！」疫情時期新北市最嚴重，最後還是打勝仗，這就是用專業、用團隊、用人才的成果。
侯友宜指3個總統候選人中，大家都知道賴清德最支持台獨，「支持台獨就是引戰」，他喊話賴清德不要口是心非，平常意識形態掛帥，到了選舉改喊和平保台，若有本事「就把民進黨的台獨黨綱抓下來，用行動保護台灣」，而不是亂貼標籤說別人親中，侯友宜說自己是台灣人，一生用生命守護台灣，不會賣台，「中華民國是我的媽媽，我怎麼可能背媽媽的骨」？若要說他親中，應該是親台中。
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