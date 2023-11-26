陳零九吃素求師父改運！衰列詐騙案被告 被叮囑做3事保平安
歌手陳零九因為擔任代言人，因而捲入虛擬貨幣「JPEX」吸金案，先以證人身分接受調查，後又被檢方列為被告，儘管與邱鋒澤在台北小巨蛋舉辦演唱會不受影響，但在慶功宴上受訪，他坦言最近衰事連連，有去找「師父」處理，師父要求他吃素一個禮拜，還要念經、做公益，會私下幫他祈求平安、做防護罩，希望能改善這個狀況。
記者江芷稜／綜合報導
陳零九今年運勢起伏跌宕，分手愛情長跑多年的女友，然後經營副業虧損不少，代言虛擬貨幣的千萬費用沒拿到，還捲入司法案件，自己也賠了錢，最大的影響是形象受損，還好與邱鋒澤組成的「九澤CP」，在台北小巨蛋舉行「九澤CP愛在你身邊LOVE GAME台北小巨蛋演唱會」相當受歡迎，沒有受到此事影響。
陳零九在慶功宴上被問到此事，表示平常心看待，就是配合檢調單位要求去說明，自己手上也有一些證據，沒有很擔心，強調自己沒有非法獲利，「我覺得還好，自己心態一直都是，每次我都回覆，我是沒有拿不該拿的東西」，維持清者自清的想法。
儘管事在人為，但感到運氣不順，陳零九也去找師父幫忙，並祈求演唱會平安順利，對方建議他吃素一個禮拜，還要念10次金剛經，希望可以改運，加上他平常就有做公益，會固定捐款給世界展望會和流浪動物機構，期盼運勢未來會好轉。
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