中華職棒／榊原良行過世！徒孫王勝偉難過：他的精神要寫書傳承
前兄弟象日籍教練榊原良行今天傳出因肺炎病逝，享壽74歲，富邦悍將游擊手王勝偉過去接受他的指導，得知消息後十分難過，王勝偉表示：「很感動看到榊原教練一路從馮勝賢學長、陳瑞振學長，後面接著再指導我，榊原教練的精神，包括對於棒球的執著，是我覺得要去學習與追逐，之後要寫書傳遞下去。」
記者吳政紘/台北報導
在兄弟時期，透過馮勝賢、陳瑞振等人指導，加上實際接觸榊原教練，王勝偉算是「徒孫」，他表示，「知道消息後當然是難過，他身體一直不舒服，這幾年有邀請他來台灣，但因為身體狀況不方便，前一次碰面是2019年，但其實每年都會打電話，因為教練的太太會說一點中文，同時也會跟教練傳訊息互相關心，也會寄教練喜歡吃的芒果去日本。」
王勝偉認為，「榊原教練給台灣棒球很大的進步，除了兄弟象時期，2017年到2019年我曾以私人教練方式邀請榊原教練來協助訓練，很感動看到榊原教練一路從馮勝賢學長、陳瑞振學長，後面接著再指導我，榊原教練的精神，包括對於棒球的執著，是我覺得要去學習與追逐。」
由於榊原也帶過「恰恰」彭政閔等球員，有球迷認為「榊原流」才是兄弟精神，王勝偉說明，「榊原流是把一件事情做到完美的態度，記得2008年就已經聽過榊原教練的故事，一開始還沒接觸感覺很兇，但實際接觸後，指導我的過程就像是父親、老師、教練、朋友等多重角色，不會有距離感，是我棒球路上的貴人，從他身上學習到做人的精神，希望把他的精神傳承下去，包含經驗與技術，希望未來可以寫書傳遞下去，也是一種感謝他的方式。」
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