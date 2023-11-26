金馬60／吳慷仁奪影帝！曝李安「演技祕笈」傳授：不要怕犯錯
吳慷仁憑藉《富都青年》拿下第60屆金馬獎影帝寶座，第一次入圍金馬獎就獲得最高殊榮，今（26）日他在臉書分享，與評審團主席李安在典禮後台的對話，透露李安「傳授演技祕笈」要他：「不要怕犯錯，犯錯才會進步。」
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁稍早在臉書提及，昨日與李安導演在典禮後台的對話內容：「昨晚，李安導演跟我說『演員表演有新的生命，但又要打破新的生命。寧願犯錯，不要boring～不要怕犯錯，犯錯才會進步。其他的悄悄話稱讚與表演的要訣以下省略300字，我當祕笈。』」
「從小我就是個愛繞路回家的小孩，記得有好幾次長輩問我去哪裡？為什麼那麼晚回家？我常常只是繞了其他的路走走看看，沒有原因，就是會晚了一點回到家而已。」吳慷仁形容自己的性格使然，因此在表演路上也會想要到處看看不同風景：「嘗試讓自己能有什麼不同，應該就是李安導演說的一種冒險與犯錯吧！」
吳慷仁表示：「只要撐得過犯錯的挫折感與不被理解的眼光，總會有不同的體會轉變成能力、能量（我是這樣）拿獎，也可能只是去年的嘗試中不小心做對的一件事，之後還是會犯錯，但只要繼續拍戲，這個錯，下次、下下次就可能變對了。」最後他也以前輩之姿鼓勵新人：「我希望將這個金馬獎也獻給有夢想一直努力，不斷失敗或犯錯，卻不放棄的你們！」還笑說金馬獎獎座真的好重：「它的重量感讓人落地，很感恩。」
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