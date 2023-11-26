比冷氣驚人！「1家電」待機竟是隱藏耗電巨獸 遠超洗衣機10多倍
許多小家電都是家中隱藏的耗電怪獸，其中「數位機上盒」就是屬於默默燒錢的電器之一，以待機時用電量來比較，機上盒甚至贏過空調冷氣、電視及微波爐，待機功率更遠超洗衣機10多倍。台電就曾發文提醒，亮著小紅燈數位機上盒會神不知鬼不覺的持續耗電，可以利用有獨立開關的插座來節省日常電費。
記者賴禹妡／綜合報導
過去就曾有一名網友抱怨，家裡安裝第四台時，也被迫加裝數位機上盒，他發現3台待機的數位機上盒，一期竟要耗掉200元電費，「就只是為了轉台用而已，是不是太扯了一點」，但每次斷電使用起來又不方便，為此感到相當困擾。
據了解，曾有專家實際測試，機上盒在待機時功率約為15.2瓦，與工作時用電量幾乎一模一樣，比起待機中的空調冷氣、電視及微波爐還耗電。與筆電、電磁爐、洗衣機相比，機上盒待機功率更是高出10多倍，是家中首位默默燒錢的耗電巨獸。
事實上，台電過去就曾發文宣導，有待機電力的家電就是家中默默吃電的小怪獸，在民眾外出或睡覺時神不知鬼不覺的持續耗電，最常見的就是亮著小紅燈的數位機上盒。為了避免待機電力一直耗電，除了拔除插頭，也可改用有獨立開關的插座，在長時間外出或不使用時關閉，省電的同時也提高用電安全。