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中華職棒／榊原良行因肺炎過世　前兄弟陳瑞振：打棒球要有靈魂

▲榊原良行因肺炎過世　前兄弟陳瑞振：守備都是他教我的。（圖／吳政紘攝）
▲榊原良行因肺炎過世　前兄弟陳瑞振：守備都是他教我的。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

前兄弟象日籍教練榊原良行今天因肺炎過世，享壽74歲，樂天桃猿二軍總教練陳瑞振，過去也是「二代象」黃金游擊手，他身為榊原良行第一位台灣弟子，「三郎」陳瑞振表示，「我所有的棒球都是他教我的。」

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聽到榊原教練過世的消息，陳瑞振透露，「其實兩個禮拜前突然有一天睡覺醒來，因為很想榊原教練，想說傳個訊息給他老婆，但他老婆已讀沒有回，想說奇怪怎麼都沒有回，可能那時候榊原教練身體就已經不舒服。」

陳瑞振回想，「榊原教練來台灣第一個訓練的選手就是我，我跟他朝夕相處7、8年，每天膩在一起，他是一個很嚴格，但私底下是很好的人。」

他透露「我所有的棒球都是他教我的，無論是技術或是心態，我們關係就像是父子。」

兄弟有所謂「榊原流」精神，陳瑞振說：「榊原教練不是一般日本選手的守備，他的守備功夫是來自於前阪神隊監督吉田義男，吉田義男是日本公認最好的游擊手，榊原教練曾經去過美國學習，後來把美國和日本的訓練結合，才造就所謂的『榊原流』守備。」

陳瑞振表示，「榊原教練強調野球人是要看態度與心態，對於棒球的尊重，這是最重要的，現在環境已經不一樣，可能很多人沒辦法瞭解，打棒球要有靈魂，首要是對棒球的尊重，棒球不是只有技術，先有靈魂才有技術。」

2011年陳瑞振曾請榊原到兄弟但任首席教練，陳瑞振回憶，「榊原教練跟我說過，他是標準的棒球癌，每天練完球回到家都是看棒球，不管各種三級棒球，甚至是重播的棒球比賽也都看，他也分享國中時期曾經到現場看巨人隊比賽，看到長嶋茂雄從休息室走出來，長嶋茂雄對他笑了一下，那個笑讓他這輩子願意在棒球上不斷努力。」

陳瑞振表示，「榊原教練對於棒球那種發自於內心的態度，他強調先要有態度，才能學到棒球真正的精神，很認真在球場上付出，相信有棒球之神，只要咬著牙認真去做，棒球之神會站在你那邊。」

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