于美人掃街超親民！鐵粉阿嬤嗨喊「從電視跳出來了」可愛互動曝光
藝人于美人自從宣布從政參選中正萬華區立委之後，積極走訪當地鄉里傾聽民意，今（26）日于美人與競選團隊更舉行掃街活動，希望在寒冷的天氣，替里民們注入溫暖的力量，有趣的是，有許多民眾都是于美人的粉絲，為彌補缺席節目的遺憾，于美人親自到府上演實境秀，讓阿公阿嬤開心嗨喊：「你看人跳出來了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
于美人今天在臉書分享一段掃街的側拍花絮，可以看到親切的于美人走進一戶人家，站在電視機前面表演，而播出的節目正是于美人主持長達13年的《超級紅人榜》，為了逗樂阿公阿嬤開心，于美人與競選團隊一搭一唱，「她從電視機裡跳出來囉！跳出來囉！」
于美人的暖舉，也讓阿嬤開心嗨喊：「你看人跳出來了！」而且阿嬤還是忠實粉絲，特別跟于美人強調，家外面有貼于美人的競選海報。于美人笑說，「給你看到，這樣我可以去繼續（掃街）了齁！」離去前，阿嬤不忘給予祝福，「穩中的啦。」
事後，于美人也在臉書發文寫下，「待會兒要播放最新一集《超級紅人榜》歡迎大家準時收看！由於我目前已請假候選，讓萬華、中正的在地鄉親還是有些不習慣，於是我便上演了一場《超級紅人榜之真人實境秀》以饗鄉親父老的支持，影片很趣味，歡迎收看！」
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