112年新北市文化志工感恩大會 感謝文化志工認真付出
新北市政府「112年新北市文化志工感恩大會」於今（26）日在新北市政府6樓大禮堂舉行，共16隊文化志工隊及超過5百位志工前來參與。由新北市副秘書長頒發感謝狀，向志工們無私的奉獻，表達誠摯感謝！
生活中心/綜合報導
112年度新北市文化志工榮獲眾多獎勵的表揚，包括衛福部志願服務獎勵獲得金、銀、銅牌獎，103位獲得本府金志獎、9名志工分獲績優志工獎、特殊貢獻獎及耆心獎，本年度並有1名績優志工督導獲獎；文化局112文化志願服務評鑑獎勵，共有179位志工分獲金、銀、銅質獎，4個志願服務運用團隊獲績優團隊獎，5名志工獲得楷模獎。
龔副秘書長表示，感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供市民擁有優質的文化服務，並且用熱情與民眾交流對文化的喜愛，不辭辛勞盡心盡力的推展各樣藝文活動。每一位志工志願服務的精神皆令人敬佩，期待大家一起向「2030全民皆志工」的大目標邁進。
新北市文化局局長張䕒育表示，本局鼓勵所屬機關及民間藝文單位成立志工隊，使新北市文化業務推展發光發熱。為感謝文化志工們一年來的辛勞，辦理文化志工感恩大會，頒發團隊感謝狀，促進志工夥伴情誼交流，展現本市文化志工的創意與活力，也歡迎更多有志一同的朋友一同加入文化志工的行列。