木乃伊蛇死狀詭異！「把自己咬死」驚悚畫面曝 獸醫揭殘忍真相
近日一名澳洲女子發現一條屍體被風乾多時的「木乃伊蛇」，但該條蛇死前正在啃咬自己身體，死狀十分淒慘詭異，畫面曝光後引起熱議。對此，爬蟲類獸醫霍華德（Jonathon Howard）解釋，其實蛇類在死前自殘的行為並不罕見，因為蛇沒有手腳，感受到疼痛時只能咬住該部位，並因隨之而來的傷害而死亡。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，該名女子在北領地達爾文郊區發現一條已經被風乾多時、木乃伊化的蛇，不過牠的死狀卻相當詭異，竟是呈現頭部咬住自己身體的姿勢，並扭曲纏繞身亡，讓女子嚇壞PO文發問：「這樣自我了斷是正常的嗎？真是令人驚嘆的天然雕塑。」
畫面曝光後，立即引起網友熱議，眾人紛紛驚呼「這畫面太神奇了」、「真好奇牠是怎麼死去的」。也有人聯想到從古時候流傳下來的「銜尾蛇」符號（Ouroboros），也就是一條蛇吞食自己的尾巴成為一個圓環，銜尾蛇擁有許多不同象徵意義，最為人接受的意思為「無限大」、「循環」。
對此，爬蟲類獸醫霍華德解答，該條蛇的品種為無毒樹蛇（Dendrelaphis punctulatus），其實蛇類在死前自殘的行為並不罕見，尤其是在劇烈疼痛時，蛇因為沒有手腳，第一反應就是咬住疼痛的地方，「牠的牙齒會卡在皮膚內，並因隨之而來的傷害而死亡」。