冬季聯盟／中職聯隊6投手聯手完封 2：0擊退日職紅隊首勝開張
2023亞洲冬季棒球聯盟今（26日）晚場由中職聯隊交手日職紅隊，先發投手陳柏豪4局壓制，隨後莊玉彬、賴知頎、舒治浩、林華偉和吳君奕聯手完封，其中舒治浩在6局上拆彈成功，獲選為單場MVP，終場中職聯隊以2：0擊退日職紅隊，取得本屆冬盟的首勝。
記者路皓惟/台中報導
比賽前半段投手戰，中職聯隊先發陳柏豪被擊出2支安打無失分，投出3次三振和2次四壞球，日職紅隊先發日髙暖己被擊出4支安打，送出3次三振和1次四死球，前4局打完雙方仍是0：0平手。
中職聯隊在5局率先突破日髙暖己，田子杰安打帶起攻勢，黃勇傳內滾造成對手失誤，形成一、三壘有人，接著曾頌恩三壘方向滾地球，送回跑者田子杰，中職聯隊1：0領先。
6局上中職聯隊由賴知頎接替登板，不料投出3次保送形成滿壘危機，此時中職再換投手舒治浩，讓桑原秀侍擊出雙殺打，日職紅隊無功而返。
中職聯隊在6局下攻勢再起，蔡佳諺掃出二壘安打後，葉子霆擊出右外野一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊取得2：0領先，最後吳君奕順利關門，中職聯隊完封日職紅隊。
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