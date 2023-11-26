直搗賴清德本命區！侯康配台南造勢 侯友宜嗆賴對弊案裝聾作啞
「侯康配」今晚直搗民進黨總統參選人賴清德本命區，舉辦造勢大會，現場湧入超過三萬名鄉親，包含國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人皆到現場，展現國民黨大團結的氣勢。國民黨總統參選人侯友宜今（26）日表示，感謝台南鄉親熱情的支持，自己將秉持一輩子的信念保護台灣，更直批賴清德面對爐渣、種電等弊案「選擇裝聾作啞」。
記者林怡昕／台北報導
「侯康配」首站造勢今晚在台南登場，現場湧入超過三萬名鄉親，替侯友宜加油，侯友宜致詞時表示，人家說台南綠到出汁，但今天卻湧入滿滿的鄉親，在進場時爭相拉著自己，為的就是對台灣未來抱持新希望，期待台灣能夠向前走，而自己出身基層，一路受到國家栽培、人民的疼惜，才有辦法站在這裡，自己將持續堅守不分族群、不分你我，好好做事的態度，力行一輩子的心願「保護台灣」。
侯友宜也指出，民進黨這些年弊案叢生，光台南就爆發爐渣、種電等弊案，但賴清德卻選擇裝聾作啞，對於學生的質問，還反問對方，猶如「房間裡的大象」，這對人民能交待嗎？「民進黨不辦，讓侯友宜來辦」，對於這些不公不義，將成立新的特偵組，全部掃蕩乾淨，還給人民一個清廉乾淨的政府。
「國家需要我，我一定向前走」，侯友宜強調，自己從以前的信念就是，自我最小，人民永遠最大，面對人民所託付的期待，未來將和趙少康攜手，共創政黨輪替，保護台灣，讓台灣再出發，拚台灣的新希望。
副總統參選人趙少康則指出，他看到每一雙期待的眼睛、每雙堅定的手，都代表一個希望與期望，進場時感受到每位民眾求新、求變的意志非常強烈，他從小到大都在台南，今天他要跟老師報告，「我一定勝利回來，把台灣贏回來」，侯友宜、趙少康一定會把台灣安全與和平顧好。