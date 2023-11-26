大寮紅豆花田季！各地舞林高手尬創意紅豆舞

一年一度的「大寮紅豆花田季」11/25-11/26舉辦，滿開的花田吸引大量人潮到活動會場遊玩拍照，逛在地農產市集，感受大寮物產的獨特魅力。今（26）日已邁入第十一屆的「創意紅豆舞競賽」登場，今年邀請高雄各地的優質舞團，透過編曲與舞蹈，以創意的表現跳出大寮紅豆的特色，吸引眾多民眾駐足圍觀，場面熱鬧非凡。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府民政局副局長林清益表示，以往的大寮給人感覺是工業都市，今年的大寮紅豆花田季舉辦相當熱鬧，跳脫於過往累積17屆的大寮紅豆節活動，除了美好的大寮特產紅豆及大米外，更帶來花田一片搖曳生姿的景色，是味覺、嗅覺與視覺的三重饗宴！
林清益指出，大寮不只農業有超群的實力，大寮區農會註冊了「紅晶鑽」專屬紅豆品牌，粒大又飽滿的高雄９號紅豆，一直是大寮引以為傲的特產。
此外，活動現場火星生技樹飛雪公司特別贊助防蚊液，並支持農特產品榴槤乾，只要於現場掃QRCODE於粉絲專頁按讚，現場免費索取一份。火星生技旗下專為照顧熟女健康與美麗的品牌「樹飛雪」，以分享生活出發，因口碑分享每一位使用者都是最佳代言人。
「創意紅豆舞競賽」來到第十一屆，除了在地社團熱烈響應外，更吸引不少高雄舞團報名參加，包含樹德家商表演藝術科的學生、兒童舞蹈教室以及街舞教室等團隊參與，帶來豐富多變的舞曲風格，共同舞出截然不同的舞碼，用創意來展現大寮紅豆的獨特魅力。最後評選出共7名獎項，總獎金3萬7千元。