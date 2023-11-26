米克斯從天而降到後院！獸醫檢查曝罕見身分 名字有狗但不是狗
澳洲一名女子珍（Jayne Guiney）某天在自家發現，有一隻米克斯狗狗從天而降墜落到她的院子裡，趕緊將牠救下並送往動物醫院治療。沒想到，獸醫檢查後發現，牠並非普通的狗狗，而是澳洲野犬（Canis lupus dingo），雖然名字中也有犬字，但其實是屬於狼的次級亞種，身分相當罕見特殊。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，珍某天在家突然聽到院子傳來嗚咽聲，才發現有一隻米克斯狗狗從天下墜落在她的後院，並且害怕得渾身發抖，珍立即將牠從高處中救了下來，並給予細心照料，過了兩天等到狗狗從虛弱中復原，珍就將牠送往當地動物醫院。
沒想到，獸醫檢查過後，竟發現牠並非普通小狗，而是一隻出生僅5週的澳洲野犬，又名為丁格犬（Dingo）。獸醫透露，雖然澳洲野犬的名字有個犬字，但牠其實是狼的次級亞種，為史前就已經野化的犬，從未被人類徹底馴養。澳洲野犬繁殖期與狼一樣一年只有一次，分布範圍並不限於澳大利亞，也不是澳大利亞的原生物種。
獸醫將牠取名為萬迪（Wandi），並從萬迪背部的抓傷痕跡推測，萬迪應該是在野外被猛禽抓走，最後落入了珍的院子。最後萬迪交由澳洲野犬基金會處置，澳洲野犬基金會志工透露，萬迪在庇護所裡過得非常開心，相當親人且有活力，很喜歡認識其他新朋友，每天都在一點一點長大，「牠是一隻聰明的小野狗，而且非常厚臉皮，但是我們都超愛牠」。