12月追星／YOASOBI先來台灣暖暖身　月底跨年還有「更大咖韓星」

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YOASOBI除了參加12月3日的簡單生活節，他們也將於1月21日再來台，在只能容納2000人的新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，門票已全數售罄。
此外，MAMAMOO的成員們頌樂、玟星、華莎，將各自造訪高雄、台北，舉辦見面會以及參加跨年晚會；據悉北部以南的地區，也將會請到外國藝人來台助陣，粉絲可待官方公告。
12月日本、韓國藝人來台行程表：
INFINITE東雨、成烈粉絲見面會
時間：12月2日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX
YOASOBI參加簡單生活節
時間：12月3日（日）11：00
地點：華山1914文化創意產業園區
金英光粉絲見面會
時間：12月3日（日）17：00
地點：花漾展演空間
導演熊澤尚人、上野樹里《鄰人X：謎樣的女子》特別放映暨粉絲見面會
時間：
12月8日（五）19：10／MUVIE CINEMAS 第六廳_TITAN SCREEN
12月9日（六）19：10／台北京站威秀影城
放浪兄弟演唱會
時間：12月9日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
DKZ宰燦粉絲見面會
時間：12月9日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX
YOUNG POSSE「2023新北歡樂耶誕城」
時間：12月9日（六）18：00
地點：新北市市民廣場
《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》
出席：GIRIBOY、BLASÉ、Chillin Homie、HANYOHAN、JAEHA、KID MILLI、GroovyRoom、ROH YUNHA、Skinny Brown、Yang Hong-won、ABLE張賢勝、RGP
時間：12月10日（日）16：00
地點：台北流行音樂中心
京都樂團tricot演唱會
時間：12月10日（日）19：00
地點：The Wall Live House
龍俊亨演唱會
時間：12月16日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX
頌樂、玟星MAMAMOO+演唱會
時間：12月16日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心-海音館
Super Junior厲旭《BAR BO祭》
時間：12月23日（六）18：30
地點：臺北市立兒童新樂園
Team15粉絲見面會
時間：12月29日（五）19：30
地點：CLAPPER STUDIO
MAMAMOO華莎「2024臺北最High新年城」
時間：12月31日（日）19：00
地點：台北市市民廣場
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