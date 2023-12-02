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12月追星／YOASOBI先來台灣暖暖身　月底跨年還有「更大咖韓星」

▲YOASOBI將於12月、明年1月來台會粉絲。（圖／YOASOBI X）
▲YOASOBI將於12月、明年1月來台會粉絲。（圖／YOASOBI X）

記者陳雅蘭／綜合報導

2023年倒數30天結束，12月也是滿滿的日本、韓國藝人來台會粉絲，從2月開始的韓團INFINITE東雨和成烈粉絲間面會、3號的日本超人氣組合YOASOBI參加簡單生活節，到月底的Super Junior（SJ）厲旭出席聖誕活動，以及MAMAMOO華莎確定擔任台北場跨年嘉賓；除了北部，台北以南的「跨年卡司」尚未公布，粉絲可好好期待一下。

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▲ 12月來台日本、韓國藝人資訊。（圖／NOWnews資料照、SHOW Office Entertainment.co.ltd、映珈娛樂、Simple Life、微樂客有限公司、寬魚國際、D.SHOW、得藝室策劃、欣象多媒體整合行銷、天馬行空、FU Entertainment、觀傳局、YOUNG POSSE IG）
▲ 12月來台日本、韓國藝人資訊。（圖／NOWnews資料照、SHOW Office Entertainment.co.ltd、映珈娛樂、Simple Life、微樂客有限公司、寬魚國際、D.SHOW、得藝室策劃、欣象多媒體整合行銷、天馬行空、FU Entertainment、觀傳局、YOUNG POSSE IG）
YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄。他們不僅在日本巡演，海外邀約也不斷，人氣非凡。

YOASOBI除了參加12月3日的簡單生活節，他們也將於1月21日再來台，在只能容納2000人的新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，門票已全數售罄。

此外，MAMAMOO的成員們頌樂、玟星、華莎，將各自造訪高雄、台北，舉辦見面會以及參加跨年晚會；據悉北部以南的地區，也將會請到外國藝人來台助陣，粉絲可待官方公告。

▲MAMAMOO華莎將參與12月31日的「2024臺北最High新年城」。（圖／觀傳局提供）
▲MAMAMOO華莎將參與12月31日的「2024臺北最High新年城」。（圖／觀傳局提供）
12月日本、韓國藝人來台行程表：

INFINITE東雨、成烈粉絲見面會
時間：12月2日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX

YOASOBI參加簡單生活節
時間：12月3日（日）11：00
地點：華山1914文化創意產業園區

金英光粉絲見面會
時間：12月3日（日）17：00
地點：花漾展演空間

導演熊澤尚人、上野樹里《鄰人X：謎樣的女子》特別放映暨粉絲見面會
時間：
12月8日（五）19：10／MUVIE CINEMAS 第六廳_TITAN SCREEN
12月9日（六）19：10／台北京站威秀影城

放浪兄弟演唱會
時間：12月9日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心

DKZ宰燦粉絲見面會
時間：12月9日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX

YOUNG POSSE「2023新北歡樂耶誕城」
時間：12月9日（六）18：00
地點：新北市市民廣場

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》
出席：GIRIBOY、BLASÉ、Chillin Homie、HANYOHAN、JAEHA、KID MILLI、GroovyRoom、ROH YUNHA、Skinny Brown、Yang Hong-won、ABLE張賢勝、RGP
時間：12月10日（日）16：00
地點：台北流行音樂中心

京都樂團tricot演唱會
時間：12月10日（日）19：00
地點：The Wall Live House

龍俊亨演唱會
時間：12月16日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX

頌樂、玟星MAMAMOO+演唱會
時間：12月16日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心-海音館

Super Junior厲旭《BAR BO祭》
時間：12月23日（六）18：30
地點：臺北市立兒童新樂園

Team15粉絲見面會
時間：12月29日（五）19：30
地點：CLAPPER STUDIO

MAMAMOO華莎「2024臺北最High新年城」
時間：12月31日（日）19：00
地點：台北市市民廣場

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