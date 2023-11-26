金馬60／吳慷仁太用力演瘖啞人卻和諧 眼神全是戲情感爆發奪影帝
第60屆金馬獎25日順利落幕，影帝部分由吳慷仁以《富都青年》奪得，常被認為「演技太過用力」的吳慷仁演起「瘖啞人士」反而給人和諧感，他全片都沒有台詞，但「眼神充滿戲」的層層情感鋪陳，實至名歸。
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁以《富都青年》拿下影帝寶座，第一次入圍金馬獎就獲得最高殊榮，成功擊敗勁敵《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢與林柏宏、《周處除三害》阮經天以及《疫起》王柏傑。向來給觀眾「演技太過用力」的吳慷仁，在本片扮演瘖啞人士恰如其分，沒有了聲音、更多的是「眼裡的戲」，特別是在片尾的監獄情節狂飆演技，體現出作為沒有身分的社會底層人士，數不盡的無奈，逼哭所有觀眾。
年僅12歲的林品彤曾以《美國女孩》入圍北影「最佳新演員」獎項，今年又以《小曉》拿下影后寶座，擊退得獎呼聲最高的《本日公休》影后陸小芬，以及《菠蘿，鳳梨》胡伶、《填詞撚》鍾雪瑩、《白日之下》余香凝。林品彤在片中演出患有過動症的兒童，與媽媽陳意涵相愛相殺的情感，在多場母女情緒對峙戲，都令人屏息凝視，帶出存在於每個家庭中的無奈、不解、逃避與愛，有條不紊的細膩演技，展現出超越年齡的成熟表現，連成人演員都難以比擬。
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