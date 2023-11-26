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李亦伸專欄／詹皇灌籃後被判技術犯規　NBA哨音還是「退步」!

▲「詹皇」LeBron James灌籃後被判技術犯規　NBA哨音還是「退步」!（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James灌籃後被判技術犯規　NBA哨音還是「退步」!（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

「老詹」LeBron James打騎士，一次灌籃後吊框、擺動被吹技術犯規。

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過去一周，塞爾蒂克明星前鋒Jayson Tatum、湖人長人Jaxson Hayes同樣因為快攻突破灌籃後吊框，被吹判技術犯規。

這三次灌籃後吊框動作，沒有挑釁、沒有像吊猴子，更多是平衡身體，避免落地後踩傷或摔傷，這在職業籃球尤其是NBA，更應該被視為球員保護自己和保護其他對手動作，而不是裁判「零容忍」。

更糟糕的是，裁判這麼吹，這樣的零容忍，比賽就變得不好看。

老詹對裁判執法尺度和哨音很不滿意，儘管老詹沒有太多批評，但NBA裁判今年球季對於灌籃後吊框的零容忍和技術犯規吹判，不但讓老詹看不下去，球迷、觀眾也很有感。

這跟NBA打法、執法尺度「軟硬」無關，正確理性一點解讀應該是：NBA賦予裁判太多自主權和自由心證，像老詹、Jayson Jatum、Jaxson Hayes這種灌籃後吊框動作，根本不需要吹判技術犯規，讓比賽氣氛很High，節奏順利進行，這才是最棒比賽和職業籃球娛樂。

像這樣的哨音已經吹得比「零容忍」還要更讓人不舒服、更困惑。

這種情況還可以轉移到NBA裁判把勇士後衛Chris Paul吹出場的「判例」。

NBA裁判Scott Foster跟Chris Paul有私人恩怨和情緒，這已經不是秘密，上周比賽勇士後衛直接被Scott Foster兩次技術犯規給吹出去，Chris Paul的言行或許應該被吹判兩次技術犯規，但比賽往往不是規則、文字、個人情緒、恩怨可以去過度解讀。

溝通很重要，比賽場面節奏控制更重要，適時警告球員不要太超過同樣重要，太多個人情緒往往會壞了場面和節奏，影響觀感。

或許Scott Foster依照裁判法、規則、精神把Chris Paul吹出去，符合比賽規則和精神，但這樣對比賽、對聯盟形象、對Foster個人評價，可能都未必是正面的發酵。

回到灌籃、吊框，裁判吹判技術犯規這幾次判例，NBA允許裁判這樣的執法尺度確實有很大討論空間，球迷、球員、教練都很難接受這樣的零容忍。

進步有很多種，也有很多層次，哨音是要幫助比賽公平進行，不是更多去影響比賽觀感和球迷、球員情緒，尤其是無關痛癢的「極刑吹吹」，不但不適合比賽，更會影響比賽精采性和節奏。

我認為NBA哨音退步，你覺得呢?

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