UBA／上季4強預賽頂尖對決　健行狂勝29分、破世新大學不敗身

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，上演上季四強正面對決的第一接觸，但咖啡似有些變味，開局上季第二健行科大就急速熱機，27：10壓制上季第三世新大學，給了雙方想像空間，最終健行90：61贏29分，除第二節17：17扯平，另三節健行各比世新多拿15、5、9分，開季戰輸臺藝後的健行，得以拉出4連勝，而開季4連勝的世新，則止勝吞首敗，兩隊現同為4勝1敗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
健行教練劉孟竹說：「今天外線還OK，關鍵球有投進，失誤雖仍不少，勉強可接受，外加籃板保護不錯（50；27），得以轉換快攻，重現過往的招牌球風之一，幾名主力表現稱職之外，板凳出發的潘偉傑2記三分球，與史魯齊都發揮替補效果，得以比預期輕鬆贏球。」
至於贏世新29分，世新鎮隊「双生配」各只打26、24分鐘，陳將双第四節甚至坐足板凳，張俊生末節也只打3分鐘，最終陳將双得9分，比第二戰因對手國體策略性比賽，他只打18分鐘得7分，今天多拿2分，張俊生15分，一樣是第二戰對國體，他只打12分鐘得4分之後，近3戰來的最低。
對此，健行「劉總」說，那是世新教練調度，何況健行幾名主力後來打得也沒很長，他強調，就現在籃球而言，上場後大家應都會盡全力、玩真的。
健行12人都上，打最久是劉丞勳33分鐘，最少僅替補1分鐘，5人得分上雙，「雙槍」劉丞勳三分球6投中2拿21分11籃板，開季個人單場第二高分，2度「雙十」，蔡宸綱也是三分球6投中2拿19分6籃板4助攻2抄截，外援史密斯14分13籃板「雙十」，潘偉傑、史魯齊各12、13分。
劉丞勳說，每天一早五、六點就起床練投，籃子肯定要練得更準，但自己助攻數仍太少。
潘偉傑說，開季前三場有點悶，這兩場稍稍回神，尤其得把握替補上場機會，做好準備，且如同劉丞勳所說，每天一早大家主動到球場練投，練投及進球數多少，則視自己需要決定，但結論一定是，練得愈多、投得愈準。
世新12人全上，最少打8分鐘，最多就是陳將双上26分鐘，僅張俊生15分，其餘悉為個位數。