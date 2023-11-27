NBA／早就想要「賣我」離開籃網隊！ KD自爆：他們拒絕讓我走

UBA／國體大穩住陣腳獲第2勝　15小時內逢迥異兩對手、擊敗台科大

▲國體張祐瑋（中）13分8籃板，最終81：69勝出。（圖／大專體總提供）
▲國體張祐瑋（中）13分8籃板，最終81：69勝出。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

歷經昨晚壓軸的末役，與政大糾纏38分鐘一度領先7分、最後2分鐘仍被逆轉的一夜激情後，時隔15小時，上季第六國立體大對決是開季4連敗尋求首勝的臺灣科大，截然不同的球風、條件，但國體無適應問題，新舊4人得分上雙，81：69勝出，開季戰攻破輔大主後苦吞3連敗，終於止血，第2勝入袋，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段迄今2勝3敗。

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教練桑茂森說，本階段7戰設定要拿3勝，現還差1勝，27、28日最後兩戰依序逢臺藝、文化，尋求都拿下，4勝3敗超標作收。

話鋒一轉，就短短15個小時，連碰兩支隊形、打法迥異的對手，他妙喻：「昨晚的政大是內線高來高去、今天的臺科是外圍跑來跑去，但都考驗我們的防守及球員應變能力。」

他說，昨晚一路威脅政大，甚至有贏球機會，壓根沒想到，因政大之前每場贏對手三、四十分乃至更多，所以他自評，只要輸個20分就ok，最終小輸8分，且是最後才被逆轉。

「桑總」說，政大是強隊及好球隊，與之比賽且激烈對抗，才會打出好球、成為好球隊，昨晚雖輸球，但收穫很多，他強調，激戰且有機會贏球卻沒把握，輸球後一般都會難過洩氣，但國體沒有，也反映在今天對臺科，絲毫沒受影響，再次詮釋團隊作戰。

比方，「雙陳」兩指標球星主控陳力生、射手陳冠中，上半場就各拿15、13分，最終兩人各17、21分作收，也即陳力生下半場只添2分，全場卻送出9助攻、3抄截，9助攻、17分都是開季來他個人最高，3記三分球也都是上半場飆進。

陳力生說：「三、四節我帶隊友、磨學弟，傳球讓他們投進。」陳冠中也是，後兩節明顯較少出手，機會讓給學弟及新人。

特別是，「雙陳」學長帶班，比賽加碼演出，大二中鋒胡晉豪底線橫移後飛身雙手爆扣，大一菜鳥前鋒張張祐瑋則切入後換左手拋投、空心破網。

胡晉豪先發25分鐘拿15分6籃板，開季得分首度破十，球迷驚叫聲中他漂亮爆扣，且追加一個自high動作，搭配灌進球逢死球時間，計時器顯示為「119」（終場前1分19秒），救人啊！

198公分、出身東泰高中的胡晉豪說：「灌籃很平常的事，但比賽時抓住機會，卻可遇不可求，今天算小秀一下，自我激勵，往後更有信心。」

190公分、來自泰山高中的張祐瑋板凳出發，但打29分鐘，12投中6含1個三分球，13分9籃板都是本季初入UBA、打第3場的最高，切入左投拋投更讓人眼睛一亮，他說：「其實那一球很偶然，平常並沒常練那一招，也非強項，當下只因切進後右手沒角度，換左手一拋且是筆直出手，沒想到進了。」

高中雖主司五號，但張祐瑋被喻為「假中鋒」，因才190，且常拉到外圍，他說，來國體後教練先定位他為四號，但不夠高，碰到外援扛得很辛苦，因而勤練三分球，準頭也有提升。

新舊4人得分上雙之外，昨天UBA初體驗、對政大三分球5投中3飆17分，讓人驚艷的大三香港前鋒陳家豪，因仍在復健，今天只替補打6分鐘未出手，他說，其實膝蓋、腳踝都有傷，也動過刀，才能回到球場，但10月又傷了一下，現未完全好，所以撐得有點小辛苦，但上場就是要拚。

臺科第一節18：18咬住，上半場34：41落後，即未再予國體太大威脅，開季5連敗，本季重返一級的首勝，第一階段只剩明天對文化、28日對臺藝大，林子桓、汪哲宇各進2、3記三分球，各得20、13分，張智昕12分開季最高。

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