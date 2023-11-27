UBA／國體大穩住陣腳獲第2勝　15小時內逢迥異兩對手、擊敗台科大

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話鋒一轉，就短短15個小時，連碰兩支隊形、打法迥異的對手，他妙喻：「昨晚的政大是內線高來高去、今天的臺科是外圍跑來跑去，但都考驗我們的防守及球員應變能力。」
他說，昨晚一路威脅政大，甚至有贏球機會，壓根沒想到，因政大之前每場贏對手三、四十分乃至更多，所以他自評，只要輸個20分就ok，最終小輸8分，且是最後才被逆轉。
「桑總」說，政大是強隊及好球隊，與之比賽且激烈對抗，才會打出好球、成為好球隊，昨晚雖輸球，但收穫很多，他強調，激戰且有機會贏球卻沒把握，輸球後一般都會難過洩氣，但國體沒有，也反映在今天對臺科，絲毫沒受影響，再次詮釋團隊作戰。
比方，「雙陳」兩指標球星主控陳力生、射手陳冠中，上半場就各拿15、13分，最終兩人各17、21分作收，也即陳力生下半場只添2分，全場卻送出9助攻、3抄截，9助攻、17分都是開季來他個人最高，3記三分球也都是上半場飆進。
陳力生說：「三、四節我帶隊友、磨學弟，傳球讓他們投進。」陳冠中也是，後兩節明顯較少出手，機會讓給學弟及新人。
特別是，「雙陳」學長帶班，比賽加碼演出，大二中鋒胡晉豪底線橫移後飛身雙手爆扣，大一菜鳥前鋒張張祐瑋則切入後換左手拋投、空心破網。
胡晉豪先發25分鐘拿15分6籃板，開季得分首度破十，球迷驚叫聲中他漂亮爆扣，且追加一個自high動作，搭配灌進球逢死球時間，計時器顯示為「119」（終場前1分19秒），救人啊！
198公分、出身東泰高中的胡晉豪說：「灌籃很平常的事，但比賽時抓住機會，卻可遇不可求，今天算小秀一下，自我激勵，往後更有信心。」
190公分、來自泰山高中的張祐瑋板凳出發，但打29分鐘，12投中6含1個三分球，13分9籃板都是本季初入UBA、打第3場的最高，切入左投拋投更讓人眼睛一亮，他說：「其實那一球很偶然，平常並沒常練那一招，也非強項，當下只因切進後右手沒角度，換左手一拋且是筆直出手，沒想到進了。」
高中雖主司五號，但張祐瑋被喻為「假中鋒」，因才190，且常拉到外圍，他說，來國體後教練先定位他為四號，但不夠高，碰到外援扛得很辛苦，因而勤練三分球，準頭也有提升。
新舊4人得分上雙之外，昨天UBA初體驗、對政大三分球5投中3飆17分，讓人驚艷的大三香港前鋒陳家豪，因仍在復健，今天只替補打6分鐘未出手，他說，其實膝蓋、腳踝都有傷，也動過刀，才能回到球場，但10月又傷了一下，現未完全好，所以撐得有點小辛苦，但上場就是要拚。
臺科第一節18：18咬住，上半場34：41落後，即未再予國體太大威脅，開季5連敗，本季重返一級的首勝，第一階段只剩明天對文化、28日對臺藝大，林子桓、汪哲宇各進2、3記三分球，各得20、13分，張智昕12分開季最高。