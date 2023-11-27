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UBA／輔大15記三分彈仍轟不垮政大　游艾喆送8助攻已找到接班人

▲政大宋昕澔11分，游艾喆送8助攻已找到接班人。（圖／大專體總提供）
▲政大宋昕澔11分，游艾喆送8助攻已找到接班人。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第一節就30：9先給地主輔仁大學一堂震撼教育，尋求四連霸的衛冕軍政治大學，在112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，似不用先暖機，開局就早早設定贏球方程式，12上場11人得分，強力外援莫巴耶26分11籃板，連4場「雙十」，昨天成為UBA助攻「五百俱樂部」唯一、但永不寂寞的大四主控游艾喆，今天續送8助攻及7分。

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大抵是游艾喆接班人的大二轉型後衛宋昕澔，三分球1中1拿11分3助攻，本季畢業後應會跟游艾喆、王凱裕，攜手投入職籃選秀的碩二「神經刀」李允傑，招牌三分球4中2得10分，政大最終91：64扳倒輔大中美堂的高牆，開季5連勝，成為第一階段八隊唯一不敗之師（稍早世新輸健行、開季4連勝喊卡），獨孤前進，且一戰繼國體開季戰首破輔大主場之後，本季另一支在中美堂「撒野」的無敵艦隊。

政大教練陳子威說：「經過昨晚與國體大的激情一戰，最後才逆轉勝後，今天大家專注力明顯增強，開局才打悶地主輔大，外線也發揮不錯（三分打27投中10），得以早早拉開距，縱然之後輔大三分球找到感覺（38投中15），但我們領先本錢夠多，順利保勝。」

對稍早世新中箭吞首敗，政大則5連勝持續不敗，陳子威說，明後天最後兩戰依序對世新、健行，才是考驗的開始，即便現只是預賽。游艾喆也說，政大肯定力拚本階段7連勝，且全季每一場都會全力以赴。

積極為職籃選秀準備的李允傑說，最近一直在加強腿力，因這對三分球起跳，乃至防守移動幫助很大，另就是強化對抗性，這也是挑戰職籃必備的。

教練陳子威說，「神經刀」除了招牌三分球，防守也明顯進步，都是未來選秀的籌碼，至於宋昕澔，經過暑假大學國際賽、國內盃賽的歷練，他次第蛻變，已不再是過往大家比喻他常扮「刺客」，比賽時會不經意突然跳出，給對手一擊，現在的他，已慢慢進化，朝更高境界邁進，下季游艾喆畢業後，有信心他應可順利接棒。

輔大主場二度淪陷，3連勝中斷，累計3勝2敗，15記三分球由5人投進，大二的張傑程11投中6，UBA兩年單場最多、得18分本季最高、兩年來次高，李譽宸8中3拿11分，彭冠綸3中2得10分，鄭懷謙5中3。

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