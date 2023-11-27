足球／台北競技1球惜敗石虎 温智豪自國家隊歸來為何替補出發?

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今天上半場兩隊都有機會先馳得點，但都缺臨門一腳，台北競技前鋒黃聖傑屢次展現個人過人能力，在一次突破後傳中，可惜李宗陽頭槌擺渡擦球門而出，錯過進球大好機會，雙方以0比0進入下半場。
下半場第58分鐘，温智豪替補上場，臺灣石虎把握隨即而來的角球機會，李品賢跳起頭槌頂進門，陷入0比1落後的台北競技持續搶攻，但可惜即便拿到多次角球機會仍無法完成有效射門，終場以1球之差吞敗。
「今天看似有在攻，但沒有完成很好的射門。」温智豪認為球隊今天屢攻不下的主因，是最後關鍵一腳處理不好，加上對手以防守見長，先陷入落後就更難進攻，無法創造好的射門機會。
本季台北競技從首循環1比4吞敗，到二、三循環都以0比1落敗，總教練陳信安肯定子弟兵的努力與進步，也提點，「防守出一點錯就會輸掉一場比賽。」沒能收下隊史對戰首勝實屬可惜，加上連2戰未能進球，要改善進攻端以應戰最後3場比賽。
「今年完成很多的第一次，對各隊拿到首勝，很可惜今天對石虎沒能完成。」温智豪認為最後一週三賽會是巨大考驗，要面對台灣電力、FUTURO和尋求保級的臺北龍都不好踢，要續朝本季目標前4名努力。
近期替補有亮眼演出的陳開文，今天頂替温智豪，拿到本季第二度先發機會，賽前是「既期待又怕受傷害」，也在場上展現積極度，只是沒能盼到好結局，最後3場希望球隊「一步一步來」踏實前進。
下半場替補上場的劉泳賦分擔後防重責，進攻上偶有佳作，本季因教球因素較少能參與比賽，不過他沒有懈怠，瘦了9公斤之多，「覺得自己身體負擔大。」每天量體重，刻意飲食控制，做好體能儲備，盼能隨時扮演好球隊的板凳奇兵。
此輪過後，台北競技和FUTURO同為24積分，因淨勝球暫居聯賽第6名，下一戰12月3日將作客高雄楠梓足球場面對第3的台灣電力。