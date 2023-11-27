4歲以色列裔美國籍人質獲釋！哈馬斯曝延長停火協議條件

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美國總統拜登（Joe Biden）證實，獲釋的4歲人質名為伊丹（Abigail Edan），她在10月7 日哈馬斯襲擊以色列期間，親眼目睹父母被哈馬斯武裝分子殺害，此後便一直被關押在加薩：「她所承受的一切是難以想像的」，並聲稱已與伊丹在美國和以色列的家人通過電話。
伊丹的姑婆和表兄透過聲明感謝拜登總統、卡達政府和其他參與人質釋放者，「伊丹安全回家，我們無法用語言來表達寬慰和感激之情。我們將繼續與所有仍被扣押的人質家屬站在一起，致力於確保人質能安全、迅速回家。」
哈馬斯表示，如果以色列願意更多釋放被囚禁的巴勒斯坦人，則不排除尋求延長為期4天的休戰協議。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）則說，依據當初達成的協議，每釋放10名人質，就會額外停火1天，強調哈馬斯有責任釋放更多人質。
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也指出，以色列準備延長休戰時間，以換取哈馬斯每天釋放10名人質，「球確實在哈馬斯這邊」，如果哈馬斯希望看到休戰時間延長，那它可以選擇繼續釋放人質，但若它選擇不放人，那麼休戰協議的結束將是哈馬斯的責任，而不是以色列的責任。
蘇利文並補充說明，有關向加薩地區運送人道援助的檢查機制，透過聯合國及其他經過審查、值得信賴的國際人道組織，確保這些物資真的被用於人道用途，而不是幫助哈馬斯展開新的軍事行動，並被直接分發給當地人民，而不是被轉到哈馬斯手中。
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