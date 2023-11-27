1圖看懂一週天氣！2波冷空氣「先乾後濕」 全台急凍最低只有12度
今（27）日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差大，中央氣象署表示，本週會有兩波冷空氣接力影響，環境週三前（11月29日）偏乾，週四後（11月30日）轉濕涼，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提醒，今晚至明（28）日清晨，受輻射冷卻影響，全台平地的最低溫約可降至攝氏12度左右，早出晚歸要特別注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日西半部晴朗、東北部降逐漸停歇，各地白天陽光下舒適，入夜因「輻射冷卻」效應，今晚至明(28日)晨全台平地的最低溫約可降至攝氏12度左右，台北觀測站的最低溫約可降至攝氏16度左右。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏14至25度、中部攝氏14至29度、南部攝氏15至30度、東部攝氏14至28度。
氣象署指出，週三東北季風影響趨緩，各地清晨低溫、白天高溫皆有回升，感受舒適至溫暖，但吳德榮提醒，各地入夜氣溫仍偏低，日夜溫差大。且週四東北季風又增強，週五至週六（12月1日至12月3日）東北季風影響，北台灣高溫剩下攝氏20至22度，各地低溫則是攝氏16至18度，局部空曠地區更低。
此外，週五至下週日（12月4日），因為東北季風水氣含量較多，北台灣轉陰雨、濕涼，桃園以北、東半部間歇下雨，新竹以南為多雲到晴，北台灣整天有涼意，中南部早晚涼、日夜溫差大，下週日會短暫回溫。下週一（12月5日）東北季風減弱，氣溫回升，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。