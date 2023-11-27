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叫貓名字變靈異片！你聽到「咕嚕還是咪咪」　網聽100次吵翻爆紅

▲大陸一位博主叫自己的愛貓名字，結果意外掀起「咕嚕還是咪咪」的爭執話題。（圖/Tik Tok）
▲大陸一位博主叫自己的愛貓名字，結果意外掀起「咕嚕還是咪咪」的爭執話題。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

你聽到的是「咕嚕還是咪咪」？近日中國一名博主在微博發表一部影片，內容就是簡單的叫她自己的愛貓名字，隨後貓咪就這樣走了過來，影片就結束，沒想到影片竟然大爆紅，在各大社群平台瘋傳，原因是在影片當中，有人聽到該博主叫愛貓「咪咪」，有人則是聽到博主說「咕嚕」，本來只是平凡的影片被譽為是「靈異影片」，不少人不斷重複聽都聽不到另一邊人所說的答案，非常離奇。

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一名中國的博主日前在微博發布一段5秒鐘的影片，影片中愛貓距離她還有一段距離，於是主人就叫了愛貓名字，但是該影片有網友留言「貓咪叫咪咪嗎？」結果遭到其他網友質疑「什麼咪咪？她不是說咕嚕嗎？」沒想到直接引爆討論，不少人堅持自己真的聽到「咪咪」或者是「咕嚕」，在影片中吵成一團。

@superpi231最近抖音一段主人叫貓咪的視頻大火，因為同一段影片大家分別聽到咕嚕跟咪咪兩種聲音，說說看你們聽到什麼？咕嚕 咪咪

♬ 原聲 - 超級 𝝿
影片也立刻攻陷IG以及Tik Tok，不少台灣網友聽完之後也是相同的反應「我不懂能聽到咕嚕的人發生什麼事，要去看耳朵吧」、「為什麼會是咪咪啊？明明就是咕嚕好嗎......傻眼」、「我真的全神貫注聽了100多次，真的只有咕嚕.....」而《NOWnews》記者也仔細聽了數次之後，只聽到該博主喊出「咕嚕」的聲音，不曉得你/妳聽到的是「咕嚕還是咪咪」呢？

事後，影片瘋傳後，也有內行人出面解釋這個現象，表示這並不是什麼靈異現象，而是跟音頻高低有關係，如果將影片音訊導入在軟體當中，單純的只有播放2000Hz的高頻部分，那麼呈現出來的聲音就會是「咪咪」；反之如果是低頻的播放音訊的話，就會聽到「咕嚕」，這麼看來，該博主這一聲叫喊真的是「咕嚕以及咪咪」的混合。

有些人對於高頻的聲音很敏感，就會聽到「咪咪」，而如果對高頻聲音不那麼敏感，就會聽到「咕嚕」，而不少人也拿去分享給家人朋友聽完之後，確實真的得到不同的答案，「咪咪以及咕嚕」都各有人回答，實在是相當有趣，也意外在網路上掀起一波話題。

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