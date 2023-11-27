叫貓名字變靈異片！你聽到「咕嚕還是咪咪」　網聽100次吵翻爆紅

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影片也立刻攻陷IG以及Tik Tok，不少台灣網友聽完之後也是相同的反應「我不懂能聽到咕嚕的人發生什麼事，要去看耳朵吧」、「為什麼會是咪咪啊？明明就是咕嚕好嗎......傻眼」、「我真的全神貫注聽了100多次，真的只有咕嚕.....」而《NOWnews》記者也仔細聽了數次之後，只聽到該博主喊出「咕嚕」的聲音，不曉得你/妳聽到的是「咕嚕還是咪咪」呢？
@superpi231最近抖音一段主人叫貓咪的視頻大火，因為同一段影片大家分別聽到咕嚕跟咪咪兩種聲音，說說看你們聽到什麼？咕嚕 咪咪
♬ 原聲 - 超級 𝝿
事後，影片瘋傳後，也有內行人出面解釋這個現象，表示這並不是什麼靈異現象，而是跟音頻高低有關係，如果將影片音訊導入在軟體當中，單純的只有播放2000Hz的高頻部分，那麼呈現出來的聲音就會是「咪咪」；反之如果是低頻的播放音訊的話，就會聽到「咕嚕」，這麼看來，該博主這一聲叫喊真的是「咕嚕以及咪咪」的混合。
有些人對於高頻的聲音很敏感，就會聽到「咪咪」，而如果對高頻聲音不那麼敏感，就會聽到「咕嚕」，而不少人也拿去分享給家人朋友聽完之後，確實真的得到不同的答案，「咪咪以及咕嚕」都各有人回答，實在是相當有趣，也意外在網路上掀起一波話題。
@zoe19940807聽到都快吵起來了 #咕嚕咪咪
♬ 原聲 - Yen - Yen
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