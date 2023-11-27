「侯康配」台南競總成立！首場造勢大會湧入3萬人 韓國瑜也聲援
「侯康配」台南競選總部成立，26日晚間舉辦首場造勢大會，現場人數突破3萬人，而人在澎湖輔選的前高雄市長韓國瑜，也透過影片跨海聲援，喊話「拜託台南鄉親一定要全力支持『侯康配』及所有立委參選人，給國民黨一個機會。」
記者林莞茜/綜合報導
「侯康配」成軍後，首站大型造勢晚會，26日台南登場，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、組織副總召謝龍介及台南各區立委參選人皆到現場，現場湧入超過3萬多人表達支持，侯友宜致詞時表示，人家說台南綠到出汁，但現場卻湧入滿滿的鄉親，在進場時爭相拉著自己，為的就是對台灣未來抱持新希望，期待台灣能夠向前走，而自己出身基層，一路受到國家栽培、人民的疼惜，才有辦法站在這裡，自己將持續堅守不分族群、不分你我，好好做事的態度，力行一輩子的心願「保護台灣」。
副總召謝龍介指出，首場造勢由台南開始，回應鄉親對執政黨的不滿，而活動前他也有跟前高雄雄市長韓國瑜聯絡，說現在有至少1、2萬人在等他，但他人在澎湖輔選真的飛不過來，因此特地錄了一段影片聲援，展現國民黨整合、團結的氣勢。
韓國瑜表示，很多台南人認為民進黨是台灣的希望，現在連續執政8年後，大家發現民進黨已經變了，變得貪污、腐敗、愛金錢，向台南鄉親喊或「一定要全力支持『侯康配』及所有立委參選人，給國民黨一個機會。」並承諾韓國瑜一定帶領所有立法委員，讓台南鄉親刮目相看，我們有信心重新找回台灣政治最純樸、最善良、最勤勞的一面。
侯友宜也在會後稱他是南部長大的孩子，踏實、誠信、認真，是這片土地教會他的事；而副手趙少康，也從小在台南讀書、成長，與台南的情感永遠不變，最後更感謝韓國瑜市長及許多好朋友的站台力挺，對於民眾政黨輪替的期待，國民黨不但是最強戰隊，更是唯一的選擇，我們一定全力以赴、使命必達！