擴大接種！65歲以上長者公費「肺炎鏈球菌疫苗」 今起二階段開打
衛福部疾管署今年10月起，分三階段擴大1958年(含)以前出生的65歲以上民眾，公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗，今（27）日為第二階段起始日，從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。
記者林莞茜／綜合報導
為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)發生風險，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔，衛福部疾管署宣布，10月2日起，分三階段擴大1958年(含)以前出生的65歲以上民眾，公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。
疾管署呼籲，IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。預防IPD最有效的方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，請符合65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]於公布實施後，依公布階段儘速前往接種，維護自身健康。