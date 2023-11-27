1年抵10年！2.4萬中國人偷渡赴美　北京拒絕協助遣返

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到達美國後，他們通常會向邊境官員自首並尋求庇護，其中大多數人都能成功，這主要歸因於美國體制中一個很少被討論的問題，即無法強迫各國接收自家公民，約有十幾個國家在這方面不太願意與美國合作，而中國則是最嚴重的「違規者」，導致美國無法單方面將這些人強制驅逐出境。
報導指出，這些出逃的中國人，有些是對中國於新冠疫情期間採取的嚴厲封控，或是習近平威權統治感到沮喪，35歲的英語教師徐馬克（Mark Xu）今年2月在哥倫比亞北部等待登船時就曾說：「對我來說最大的原因是政治環境，中國是如此令人窒息，以至於連呼吸都困難。」
報導提到，今年前9個月，中國是通過巴拿馬進入美國的非法移民第4大來源國，僅次於委內瑞拉、厄瓜多爾和海地。2023年度有超過2萬4000人去到美國；而過去10年，非法穿越美國南部邊境被捕的中國移民還不到1萬5000人。
雖然紐約也是其他國家移民的主要目的地，尤其是委內瑞拉人，相當依賴該市的資源和庇護所，但很少中國移民留在庇護所，反而會前往過去幾代有中國人深耕的地區，在那裡，即使不說英語也沒關係，因為很多人會說普通話或廣東話，這讓他們更容易找到工作，還能藉此滿足接洽移民律師、住房和其他基本需求。
華府「移民政策研究所」（Migration Policy Institute）高級研究員奇什蒂（Muzaffar Chishti）認為，只要這種「不易被送回出生國」的情況持續，移民潮就不會緩解，因為這代表：「如果你能成功抵達美國，那麼你更有可能可以留下來，所以冒這個風險絕對值得。」
美國智庫「外交關係協會」（CFR）中國研究高級研究員明克勝（Carl Minzner）則聲稱，長期來看，中國公民、特別是勞動人口的大規模外流，對中國構成了挑戰，中國出現60年來首次的人口萎縮，經濟成長速度還是40年來最慢的。
儘管美國針對部分國家拒絕接收被遣返的公民也有一些手段，比如威脅暫停援助，但這些措施對中國的說服力並不高，因為北京從美國獲得的援助相對比較少，而且隨著美中關係惡化，非法移民似乎也不是中國首要關切的議題。
過去美國外交官曾試圖與中國合作，希望北京接收被驅逐出境的中國公民，但通常得到的回應都是推託和拒絕。美國前助理國務卿龐德（Michele Thoren Bond）透露：「他們就是直接拒絕承認此人是中國人，像中國這樣密切記錄和監控公民的國家，不可能沒有每個公民的照片，所以這種說法當然不可信。」