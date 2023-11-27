台股早盤重回17300點 AI股又臉綠！多檔生技飆漲停
美股上周五（24日）因感恩節提前休市、交投清淡。台北股市今（27）日早盤開高，早盤一度漲逾60點，來到17351點，重回17300點。權值王台積電今日早盤在平盤575元上下震盪，其他重要電子股，聯發科、和碩、友達、旺宏小漲，鴻海與日月光漲約1%。今日AI指標股綠油油，如緯創與廣達弱勢跌1%多。另外生技醫療展將開跑，再加上中國黴漿菌肆虐，有多檔生技股奔漲停，而散裝航運今日也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
台北股市今日早盤漲逾60點，來到17351點，晶圓代工龍頭、權值王台積電今日早盤在平盤575元上下震盪，同樣為晶圓代工的聯電漲0.5%，世界先進跌深，跌幅達2.5%、力積電則是小跌。
其他重要電子股，聯發科、和碩、友達、旺宏小漲，鴻海漲約1%、大立光漲0.6%，日月光漲1%以上。南亞科弱勢走跌、國巨跌0.6%、華碩跌1%以上。今AI概念股大致走跌，指標股如緯創、廣達弱勢跌1%多，英業達與緯穎跌0.7%、技嘉小跌。
中國黴漿菌肆虐、再加上生技醫療展將於周四（30日）登場，今有多檔生技飆漲停，像是康那香、毛寶、南光、熱映、美德醫、恆大都奔漲停，健喬、寶齡富錦、亞諾法漲8到9%，中化與生達也漲6到7%。另外，散裝航運紅通通，新興、中航漲逾5%，裕民、四維航、慧洋漲3%多，台航、中櫃、益航漲1%以上。