Super Junior厲旭收「空氣咖啡車」傻眼！銀赫巧思被嘲：來示威嗎
韓國天團Super Junior成軍18年，團員相愛相殺的相處模式，成為粉絲間流傳的笑料，最近厲旭發行單曲〈It's OK〉（什麼都不做也沒關係），好友銀赫特別送上應援咖啡車，結果厲旭發現車上貼滿宣傳照之外，竟然一杯咖啡都沒有，原來這是銀赫發揮巧思，故意配合歌名安排的「空氣咖啡車」，讓本尊相當傻眼，粉絲笑翻還打趣說「這是示威卡車嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
厲旭以單曲回歸樂壇，24日錄製音樂節目《MusicBank》，韓國盛行咖啡車應援，明星之間也不例外，成員銀赫貼心安排咖啡車支持隊友，但厲旭在IG曬出照片，驚見咖啡車上什麼也沒有，讓厲旭看了嚇一跳，詢問周圍粉絲「什麼都沒有，就這樣？騙人的吧？真的沒有？」語氣無奈地說原本很期待咖啡，後來仍收到愛心人士送的咖啡，自憐地說「他們覺得我很可憐吧！」
銀赫會送上這台「空氣咖啡車」，其實並非惡搞隊友，而是配合厲旭歌名「什麼都不做也沒關係」，所以車上沒有咖啡、餐點，獨具巧思的安排讓他很錯愕，也讓網友笑翻了，紛紛表示「第一次看到這種東西」、「這跟卡車示威沒什麼兩樣吧」、「這個不是突襲卡車示威嗎」、「本來不知道厲旭回歸了，但現在已經記住了」。
不過，厲旭沒有傷心太久，就收到SJ死忠粉絲(G)I-DLE成員宋雨琦的應援咖啡車，橫幅還寫著「巨星雨琦為厲旭前輩應援，這次送什麼都有的咖啡車！」讓他感覺相當暖心，曬出美照說「收到巨星雨琦的咖啡車，看起來我成功了」，Super Junior隊長利特也到場送上愛的抱抱，暖心支持隊友。
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