河豚中毒「致死率61%」！食藥署：最好別吃　毒素加熱也無法破壞

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針對河豚毒素，食藥署說明，其屬於神經毒素，加熱亦無法將毒素破壞，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中，若食入，多在10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時可能導致呼吸衰竭，甚至死亡，死亡率約為61%。
河豚種類多不易辨識，別亂吃來路不明海鮮
食藥署呼籲，河豚種類多，且外觀不易辨識，最好的自保方式，是避免捕捉、食用來路不明水產品，餐飲業者也不要提供河豚給民眾；若食用水產品後有疑似中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷、治療。
此外，食藥署已於官網「防治食品中毒專區」中，針對河豚毒素、國內常見河豚毒性及其分部進行介紹，亦出版「吃河豚風險大-台灣常見有毒河豚（魨）圖鑑手冊」，內容對河豚毒性、食品中毒案例等有詳盡說明。
食藥署強調，依《食品安全管理法》第15條第1項第3款規定，食品或食品添加物有毒或含有害人體健康的物質或異物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者的登錄，而經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。
另依《食品安全管理法》第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金；情節輕微者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科8百萬元以下罰金。
食藥署指出，據調查，因攝食河豚造成的食品中毒，除這次通報案件外，於2020年亦曾接獲通報，為民眾自行捕撈河豚，經烹飪後食用後，有2名民眾出現不適症狀就醫，但無人死亡。