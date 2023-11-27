鄭文燦開房間真偽鑒定「逾一個月沒結果」！他出招：逕送私人鑑定
日前網路流傳一段疑似行政院副院長鄭文燦「帶小姐進房間」影片，國民黨立委王鴻薇曾要求法務部調查，怎料已超過一個月仍無聲無息。對此，立委參選人林國春今（27）日表示，一般車禍、火警鑑定報告最長只要一個月就能完成，「調查局是否受到壓力？刑事局是否受到壓力？」強調會自己將影片送去私人鑑定。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇、林國春今天召開記者會，王鴻薇指出，當時傳出鄭文燦「開房影片」時，他在立法院司法與法制委員會質詢時調查局長王俊力時，詢問調查局是否可在2周辨識深偽影片？王俊力回應，「應該是沒問題」，不過，現在真偽鑑定已經拖一個月，「是不想還他公道，還是沒辦法還他公道？」
林國春則說，他本身學過刑事鑑識，調查局、刑事警察局、警大都可以鑑定影片真假，他一再呼籲，鄭文燦要知所進退，以車禍、火警為例，這些都有鑑定報告，且一般車禍鑑定大約三、四天能做好，火場鑑定則為一個月。
林國春直指，鄭文燦疑似開房的影片，用顯微鏡一個小時就能查出真偽，數位式鑑定則大約一個禮拜，質疑「調查局是否受到壓力？刑事局是否受到壓力？我不知道」，因此，自己會將該影片送交私人鑑定，且不會暴露交到哪個地方，以免會被施壓。
林國春也提到，鄭文燦說要提告自己，「站在警察立場，無法忍受你跟詐騙集團在一起」，他要鄭文燦勇敢提告，讓司法還公道。