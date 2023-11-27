國台辦再批賴蕭配！台獨意味戰爭 質疑：為何隻字不提美國反台獨
民進黨2024正副總統參選人賴清德、蕭美琴，近期談到北京未來數年沒有攻台計畫，希望對岸是真心實意想維持台海和平現狀。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（27日）重申，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭制造者」，並質疑賴清德、蕭美琴為何對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合媒體報導，陳斌華聲稱，依據《反分裂國家法》第八條明文規定，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。
陳斌華強調，台獨意味著戰爭，指控賴清德、蕭美琴為了騙取選票，對美中元首會晤涉台部分「斷章取義、歪曲事實」，還隻字不提美方明確不支持台獨的表態，並極力淡化台獨分裂活動的危害性及危險性，揚言若台獨勢力膽敢鋌而走險，製造事變，北京絕不會姑息或手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。
陳斌華指出，中國珍視、也致力於維護台海和平穩定，願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地，希望廣大台灣民眾認清，「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，能堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。