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中華職棒／回顧榊原良行「不忘本」！彭政閔把兄弟精神傳承下去

▲彭政閔引退賽賽後引退儀式，彭政閔在兄弟時期的恩師榊原良行也到場獻上祝福。（圖／記者葉政勳攝）
▲彭政閔引退賽賽後引退儀式，彭政閔在兄弟時期的恩師榊原良行也到場獻上祝福。（圖／記者葉政勳攝）

文/吳政紘

2023年11月26日深夜，前兄弟象首席教練榊原良行，因肺炎過世，享壽74歲，不少國內外球界被他指導的球員都十分感概，彭政閔過去被認為是「榊源流」的接班人，不管是打擊、守備，短打等技巧，都承襲他的精神，《NOWnews今日新聞》過去就曾專訪過彭政閔，他也透露心中的榊原教練灌輸的觀念，就是不忘本。

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2017年，時任中信兄弟隊長，也是精神領袖「恰恰」彭政閔，長久以來在比賽前都會有一個習慣動作，不是打擊、練習、守備、跑壘，而是整理場地。除了從他學生時期就有這樣的好習慣外，其實恰恰這動作還有另外一個意義，就是把前兄弟象隊日籍守備教練榊原良行「不忘本」的精神承襲下去。

恰恰是中職聯盟最有人氣的球星，這點毋庸置疑，不過一個球員偉大之處，不在於他創了多少紀錄，打出多少安打，達成多少前無古人、後無來者的成績，而是透過自身的行為，傳遞正面的力量給喜歡棒球的每個人，你我所認識的恰恰，就是這樣偉大球員的代表之一。

最近比賽天氣炎熱，高溫達 33 度不說，天氣更是悶到不像話，讓人一看到太陽就想閃得遠遠的，但是多少人會在剛做完辛苦的守備、打擊訓練後，願意多花一些時間整理場地，就是為了下一位使用者更好的打球環境。

一開始被問到整理球場的動作，恰恰很靦腆，他說：「這其實從我小開始打球就有在做，畢竟球場是我們每天待最久的地方，不管別人怎樣，我覺得把自己用過的場地整理好，也是對球場的尊重。」

恰恰也透露，自己在打不好時也會這樣做，彷彿也是跟球場「溝通」，讓他不要有太多守備上的瑕庛。

或許也有球迷回憶起，恰恰總是在離開球場前，整理好裝備，會特別走出休息室，跟球場鞠躬，然後跟球場道別。

但這對其他人來說，懂得「感恩」、「惜福」說起來簡單，但要實際做出來，可不容易。

恰恰也回憶起整理場地，其實也是對於榊原教練的一種思念。

守備教練榊原良行，或是人稱「BARA 桑」，是兄弟象隊打造二代象三連霸時期的重要人物，不少好手如：前兄弟象隊總教練陳瑞振、現中職聯盟秘書長「老邦」馮勝賢、王金勇等金手套級守備，都是他一手教導出來。

BARA 桑給了恰恰很多守備建議，還曾經在恰恰生涯千安時刻並錄製影片恭喜他，讓恰恰流下英雄淚，是他職棒生涯重要的貴人。

「我們剛進職棒時，榊原教練就有這樣做，尤其是我們不像其他國家有這麼多人手專門整理場地，我們可以利用自己的時間幫忙整理，也考慮到下一位使用者的心情，其實不管之後誰會用，這也是做到我該做的。」恰恰說。

17 年前，恰恰剛進職棒，還是中職新兵，不過就算他現在已經是職棒年紀最大，年資最長的人氣球員，他還能秉持著「不忘本」的精神，實在也令人感動。

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