中華職棒／回顧榊原良行「不忘本」！彭政閔把兄弟精神傳承下去

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恰恰是中職聯盟最有人氣的球星，這點毋庸置疑，不過一個球員偉大之處，不在於他創了多少紀錄，打出多少安打，達成多少前無古人、後無來者的成績，而是透過自身的行為，傳遞正面的力量給喜歡棒球的每個人，你我所認識的恰恰，就是這樣偉大球員的代表之一。
最近比賽天氣炎熱，高溫達 33 度不說，天氣更是悶到不像話，讓人一看到太陽就想閃得遠遠的，但是多少人會在剛做完辛苦的守備、打擊訓練後，願意多花一些時間整理場地，就是為了下一位使用者更好的打球環境。
一開始被問到整理球場的動作，恰恰很靦腆，他說：「這其實從我小開始打球就有在做，畢竟球場是我們每天待最久的地方，不管別人怎樣，我覺得把自己用過的場地整理好，也是對球場的尊重。」
恰恰也透露，自己在打不好時也會這樣做，彷彿也是跟球場「溝通」，讓他不要有太多守備上的瑕庛。
或許也有球迷回憶起，恰恰總是在離開球場前，整理好裝備，會特別走出休息室，跟球場鞠躬，然後跟球場道別。
但這對其他人來說，懂得「感恩」、「惜福」說起來簡單，但要實際做出來，可不容易。
恰恰也回憶起整理場地，其實也是對於榊原教練的一種思念。
守備教練榊原良行，或是人稱「BARA 桑」，是兄弟象隊打造二代象三連霸時期的重要人物，不少好手如：前兄弟象隊總教練陳瑞振、現中職聯盟秘書長「老邦」馮勝賢、王金勇等金手套級守備，都是他一手教導出來。
BARA 桑給了恰恰很多守備建議，還曾經在恰恰生涯千安時刻並錄製影片恭喜他，讓恰恰流下英雄淚，是他職棒生涯重要的貴人。
「我們剛進職棒時，榊原教練就有這樣做，尤其是我們不像其他國家有這麼多人手專門整理場地，我們可以利用自己的時間幫忙整理，也考慮到下一位使用者的心情，其實不管之後誰會用，這也是做到我該做的。」恰恰說。
17 年前，恰恰剛進職棒，還是中職新兵，不過就算他現在已經是職棒年紀最大，年資最長的人氣球員，他還能秉持著「不忘本」的精神，實在也令人感動。
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