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黴漿菌肺炎「排菌超久」！全班連環爆可達數月　兒醫曝症狀、來源

▲中國黴漿菌肺炎感染明顯上升，疾管署昨發函醫界提醒，兒醫也呼籲民眾應勤洗手、 戴口罩，減少進出人潮密集場合。（示意圖／中捷提供）
▲中國黴漿菌肺炎感染明顯上升，疾管署昨發函醫界提醒，兒醫也呼籲民眾應勤洗手、 戴口罩，減少進出人潮密集場合。（示意圖／中捷提供）

家庭消費中心／綜合報導

中國最近呼吸道疾病疫情嚴峻，尤其兒童黴漿菌感染明顯上升，我國疾管署已於昨（26）日發函醫界提醒相關趨勢。 醫師說，秋天是黴漿菌好發季節，黴漿菌肺炎病例多在5至15歲之間，家長若發現孩子發燒、久咳不癒，千萬別輕忽。 

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黴漿菌感染主要年齡層：5歲至15歲

國泰醫院小兒科主任沈仲敏說，黴漿菌不是黴菌，是一種沒有細胞壁的微生物，在台灣一年四季都有感染病例 ，但較好發於春、夏交替及秋季，一般侵犯年紀多為3歲以上孩童及年輕成人，2歲以下嬰幼兒較少，主要感染年齡層在5到15歲之間，尤其在團體中更容易形成傳染。

▲中國多地近日爆發包含黴漿菌在內的呼吸道疾病疫情，兒童感染情況最為嚴重。圖為北京一對父母帶著孩子離開醫院。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近日爆發包含黴漿菌在內的呼吸道疾病疫情，兒童感染情況最為嚴重。圖為北京一對父母帶著孩子離開醫院。（圖／美聯社／達志影像）
黴漿菌來源：飛沫傳染、可能多次感染

沈仲敏表示，由於黴漿菌抗體沒有終生保護效果，所以可能多次感染，而其傳染途徑是經由飛沫傳染，潛伏期可長達2至3週，因此臨床上常見全家或學校同一班級內輪流感染達數月之久。

黴漿菌肺炎症狀：未必會發燒

黴漿菌感染不一定會發燒，有時是久咳 ，不過起初可能沒多少痰，後來才出現白色黏痰，或帶有血絲的膿痰，可持續到3至4週，同時可能出現寒顫、咽 喉炎、嘔吐、腹痛、皮膚疹等症狀，值得注意的是兒童比成人容易發高燒。 

▲今(6)日校園口罩解禁的第一天，但多數的學童進入校門前還是慣性地把口罩戴好。(圖／記者周淑萍攝)
▲黴漿菌傳染途徑是飛沫傳染，潛伏期可達2至3周，臨床上常見全班輪流感染達數月之久，醫師建議流行季節可戴口罩。（圖／記者周淑萍攝）
黴漿菌肺炎治療、抗生素使用

沈仲敏指出，一般肺炎常用的第一線抗生素如安比西林，或頭芽孢子等藥物，對黴漿菌多數沒效，要治療黴漿菌肺炎，可使用紅黴素或四環黴素10 到14天後，症狀多可明顯改善。

其中四環黴素雖可能會傷害發育中兒童的骨骼與牙齒，8歲以下不適用，但如今已有新一代的紅黴素，腸胃副作用減少很多，每天 只需要口服1次，每個療程3到5天即可，是很好的替代藥物。 

黴漿菌肺炎排菌時間長，易群體感染

由於黴漿菌肺炎患者的排菌時間可長達3至4個月，經常會造成學校、家庭及社區內的群體感染，沈仲敏提醒家長，若孩子的咳嗽、發燒久久不癒，應盡早就醫檢查，以免延誤病情，尤其在秋天流行季節，應勤洗手、 戴口罩，盡量減少進出人潮密集場合，才能有效預防感染。
 

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