中國急拉攏越南！承諾加深雙邊貿易關係 投資基礎建設
中美關係緊張，無形之間形成「中美政治角力」，並讓東南亞各國夾在兩個大國之間。中國商務部長王文濤25日在胡志明市(Ho Chi Minh City)和越南總理范明正(Pham Minh Chinh)會談時，承諾將深化與越南的雙邊貿易關係，此舉被外界視為「拉攏越南」的外交手段。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越通社》報導，越南總理范明政建議中越密切合，朝著更加可持續和平衡方向擴大雙邊貿易規模，具體措施例如恢復供應鏈；核查雙方所簽署的合作協議並研究簽署新的合作協議；推動形成跨境貿易區和推動基礎設施互聯互通，包括促進水路、港口對接，研究建設越中高速鐵路等。
中國商務部發表聲明表示，中越貿易合作已取得「豐碩成果」，並將涵蓋數位經濟、綠色發展和跨境電子商務等戰略領域合作。另外，中國外交部副部長孫衛東這個月初曾在河內(Hanoi)，和越南外交部副部長阮明武(Nguyen Minh Vu)針對雙邊關係、陸地邊界和海上議題，進行了「坦誠友好的會談」。
由於美國在9月將他們和越南的關係提升為全面戰略夥伴關係，讓中國感到相當緊張，因此近期派出多名外交官出訪越南。《路透社》曾引述消息人士指出，中國國家主席習近平可能於10月底或11月初訪問越南；但駐越外交官之後指習近平訪越日期可能推遲到12月。
中國自2004年以來一直是越南最大的貿易夥伴，目前則是越南第4大外商直接投資來源地，在越南的新簽投資項目數量方面排名第一。去年前10個月，越中進出口額達近1400億美元。