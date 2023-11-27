MLB／6年前錯過大谷翔平！黑馬球隊敗給這項傳統 美媒曝準備出招
從洛杉磯天使隊成為自由球員的大谷翔平，在大聯盟休賽季引起各界關注，國聯中區芝加哥小熊也全力參與這場爭奪戰，美媒《Audacy Sports》指出，雖然目前為止小熊並未在大谷爭奪戰中領跑，但小熊有望成為黑馬球隊，並已經計畫好「獲得大谷」的戰略。
記者路皓惟/綜合報導
《Audacy Sports》記者Bruce Levine指出，「小熊將全力以赴簽下大谷翔平」。事實上，2017年大谷赴美挑戰大聯盟，小熊隊也曾嘗試簽約，但當時國聯沒有DH制度，所以小熊幾乎沒有獲得他的機會。
如今6年過去了，大谷已經成為大聯盟看板巨星，新合約價碼有望突破5億美元（約158億新台幣）。Levine寫道：「小熊隊積極行動以簽下大谷，他們也明白要獲得大谷必須提出歷史性報價，如果大谷希望的話，他們也準備在合約中附帶逃脫條款，甚至願意為他提供高薪短約。」
從2022年開始，國聯也採用了DH制度（指定打擊），對小熊隊來說是一個好消息。此外，今年休賽期小熊解僱了擔任4年的總教練經理David Ross，並高薪找來Craig Counsell執掌兵符，這也望成為獲得大谷的談判籌碼之一。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁