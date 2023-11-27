北檢第7件國民法官案！連3天在家嗑藥致女友亡 同居男友遭起訴
台北地檢署今（27）日起訴第7件國民法官審理案件，案情是一名劉姓男子連3天在租屋處，提供同居女友免費的甲基安非他命、神仙水等各式毒品及偽禁藥，同居女友第3天陷入昏迷，劉男還延誤送醫，致女友死亡。檢察官依違反藥事法、毒品危害防制條例起訴劉男。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，劉男、簡女自今年1月起交往，6月起在台北市八德路二段租屋處同居。6月30日晚間至7月2日凌晨，連3天開在家毒趴，劉男免費提供甲基安非他命、伽瑪羥基丁酸（俗稱神仙水）、愷他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）、甲基-N, N-二甲基卡西酮、硝甲西泮（硝甲氨平）、硝西泮（耐妥眠）等偽禁藥及毒品供簡女施用。
檢方查出，7月2日凌晨1時許，簡女失去意識，劉男沒有立即將她送醫，遲至凌晨近5時許，才撥打電話通知救護人員到場，但簡女送醫後不治。
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