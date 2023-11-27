新竹露營區「帳篷內燒炭取暖」釀死傷！福壽山農場：不要冷到傻了
桃園40多歲羅姓母親，25日帶著2名12歲的雙胞胎女兒，到新竹尖石鄉某民宿的露營區露營，疑似因入夜後天冷，於是在帳篷內使用炭火取暖，沒想到因此一氧化碳中毒，相繼昏迷倒地，隔日露營區老闆巡視時才發現3人昏迷，經送醫後，羅母明顯死亡，2名女兒送醫搶救後已恢復生命跡象，而同樣也有附設露營區的福壽山農場也針對此事，特別在臉書發文宣導「耗氧性取暖方式（生火、燒炭、煤油爐、氣化爐等）不要在帳篷內使用，這是非常非常危險的行為」。
記者林莞茜／綜合報導
近期氣溫下降，新竹縣山區入夜低溫不到10°C，羅姓母親和一對12歲的雙胞胎女兒，在尖石鄉某民宿露營區露營時，疑似因為天氣太冷，於是在帳篷內使用炭火取暖，沒想到因此一氧化碳中毒，相繼昏迷倒地；新竹縣府消防局獲報後，派遣4車7人前往到場，羅母已明顯死亡，2名女兒經送醫後恢復意識，目前已恢復生命跡象。
對此，同樣也有附設露營區的福壽山農場，也發文表示「看到這新聞真的很難過」，並稱有露營區客人前來買木炭時，櫃台都會再三、再四、再五的叮嚀「不要在帳篷裡面燒炭取暖！」，若是隧道式的帳篷，那客廳區也一樣不要在裡面燒炭取暖！
福壽山農場小編表示，雖然鐵粉也知道他常用比較詼諧的方式，宣導不要在帳篷裡面燒炭取暖，通常粉絲聽到都會說「怎麼可能有人會在帳篷裡燒炭，又不是傻瓜…但……山上真的很冷，太冷的時候，常常讓人理智也跟著呆滯了…」，再次提醒大家「不要在帳篷裡面燒炭取暖」，以及耗氧性取暖方式（生火、燒炭、煤油爐、氣化爐等）都不要在帳篷內使，當然也包括房間、倉庫等密閉空間！
福壽山農場小編強調「這是非常非常危險的行為」，也請大家來到高山露營，一定要帶足保暖的用品「不止秋冬，夏天也一樣唷」，並轉發過去多則PO文，都是不斷向露友提醒「到高山露營請一定要帶保暖配備，高山上就算夏天晚上也只有十來度，很冷，但也千萬不要在帳棚裡面燒炭取暖。」