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血染婚禮！新郎突然開槍殺新娘和岳母　泰國駭人慘案引熱議

▲一名29歲的泰國新郎在婚禮上射殺包括新娘和岳母在內的與會人士，死傷達5死1傷。（圖／翻攝自影片）
▲一名29歲的泰國新郎在婚禮上射殺包括新娘和岳母在內的與會人士，死傷達5死1傷。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

美好婚禮突然在頃刻之間變調，一名29歲的泰國新郎在婚禮上射殺包括新娘、新娘妹妹和岳母在內的與會人士，接著自殺身亡，現場賓客面對突如其來的兇案現場，嚇得緊急逃竄，不過仍造成5死1傷。

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根據《曼谷郵報》，泰國東北部呵叻（Korat）11月25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎Chaturong Suksuk突然在派對上大肆開槍，殺死44歲的新娘、岳母、新娘妹妹及1名賓客，另有1名賓客重傷，他隨後飲彈自盡。

事發於25日晚上11時25分左右，在婚禮派對上新郎和新娘的雙方親戚及朋友均有出席，此時親友們已發現新郎的表情非常差，過了凌晨後新郎突然往自己的車走去，回來時帶着手槍，並開槍殺死44歲的新娘、62歲的岳母、38歲的新娘妹妹，流彈共擊中兩名賓客，其中一名50歲賓客死亡，另一名28歲賓客重傷，新郎最終則自殺。

▲29歲新郎Chaturong Suksuk在婚禮派對上大肆開槍，殺死44歲的新娘和部分親友。（圖／翻攝自影片）
▲29歲新郎Chaturong Suksuk在婚禮派對上大肆開槍，殺死44歲的新娘和部分親友。（圖／翻攝自影片）
當急救人員趕到現場，發現死傷人數高達5死1傷。據悉，新郎是前軍事護林員，在工作時因意外失去右腳，後來成為殘疾游泳選手，曾代表泰國出戰國際殘疾人士運動比賽。他與新娘在婚禮前已交往並同居三年，目前警方仍在調查犯案動機，不過有賓客目擊新郎和新娘曾發生激烈爭執，新郎擔憂新娘會因他的殘疾而離開他，跟其他男人在一起。

由於泰國今年發生數宗廣受人關注的槍擊案，嚴重打擊觀光業發展，泰國政府決定加緊管制槍械的法規，泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）11月25日簽發命令，停止發出槍枝執照一年。

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