新北湳雅夜市旁都更106重建專案 30年老屋特快車通過打造新風貌
為協助推動老屋整建及都市更新，新北市政府都市更新處今（27）日宣布再新增一件「都市更新106重建專案計畫」審議會議通過的板橋區新興段屋齡超過30年都更案，將興建1幢2棟地上2層、24層及地下5層之集合住宅大樓，透過審議特快車縮短行政程序，將在核定後進入拆除重建階段，勢必能為附近著名的板橋湳雅夜市整體帶來新風貌。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府都市更新處處長林炳勲表示，市府自2020年6月30日推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，目前適用106專案之案件已核准7案，協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建方式實施，推動都市更新案件快速通關，翻新危險老舊建物，讓市民共享更新後整體效益。
新北市政府都市更新處表示，建案坐落於南雅西路一段、南雅西路一段124巷，鄰近湳雅夜市，深具發展性；只是雖地處核心地段，但範圍內多為1、2層樓低矮建物，土地低度利用，現況建物均荒廢已久不堪使用，透過更新活化土地再利用，加上鄰近範圍正在進行的多件都更案，重新賦予湳雅夜市周圍嶄新風貌。
新北市政府都市更新處說明，該案也將提供開放空間供公眾使用，整體開放空間面積共計約500平方公尺，經由整體規劃，周邊部分退縮3至5公尺人行步道，創造整體友善步行環境，並搭配植栽配置、綠地設計等方式打造都市綠美化空間，打造適宜的都市環境，讓市民居住生活環境更美好。