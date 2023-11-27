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MLB／最威球種大谷「惡魔指叉」上榜　山本由伸彩虹曲球也入選

▲日籍二刀流好手大谷翔平「惡魔指叉球」獲選為最威球種之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流好手大谷翔平「惡魔指叉球」獲選為最威球種之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

大聯盟官網記者David Adler列出了本季自由球員市場（FA）「最威球種」，從四縫線速球、伸卡球、曲球到指叉球等，在每一顆球種中都選出最具代表的投手，其中最頂曲球是日籍投手山本由伸，大谷翔平的惡魔指叉球也在名單上。

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記者Adler談到山本由伸的曲球時說：「這是他的招牌球種，曲球像美麗的彩虹，也讓人聯想到Clayton Kershaw。」山本的曲球平均球速為77英里（123.9公里），轉速為2809轉，垂直方向變化66英吋（167.6公分），水平方向變化14英吋（35.6公分）。

至於大谷的指叉球，Adler表示：「這位二刀流巨星自大聯盟初登板，就擁有聯盟最棘手的球種，當他在2025年回到投手丘時，這個情況也可能不會改變。」

Adler指出，大谷翔平大幅度下墜的指叉球，球速約落在80英里（128.7公里）至90英里（144.8公里）之間，能夠有效三振打者，而且大谷這顆指叉球被打擊率僅.103，揮空率高達50％，在348打席中取得198次三振，三振率高達57％，自2018年以來在大聯盟排名第三，僅次Tyler Glasnow的曲球和José Alvarado的切球。

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