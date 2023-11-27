隱憂！台積電劉德音示警：美擴大晶片禁令 全球創新將Slow Down
美中科技戰持續，美國對中國的晶片禁令也加深，為此，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音日前表示，在全球化分裂下，國家安全訴求受到關注，可能會讓全球創新速度「Slow Down」，特別是大國追求「AI Sanctions（AI制裁）的境界」，將加深地緣政治的不確定性，不過他認為台灣可沉著應對，像台積電可持續與客戶共同建立開放的創新平台。
記者許家禎／台北報導
據產業界人士指出，劉德音上周以「AI下的台積電」為題發表演講，他指出美中科技競爭白熱化，美國對中國擴大晶片禁令將使全球創新速度Slow Down，不僅是中國大陸會花很多時間做舊的東西，美國的公司也會因看不到對手而慢下來，提醒對產業與經濟都是最大的隱憂。
劉德音表示，他不用「全球化已死」，而是用「全球化分裂」，在這樣的國際情勢下，國家安全訴求受到關注，台灣需要沉著以對，他也認為台灣可以。以台積電來說，根據客戶要求，逐步擴大全球布局，這樣可以增加客戶信任外，也讓未來有所成長。
同時，劉德音提到台積電是技術的提供者及生態系統的建立者，台積電不跟客戶競爭，而是共同建立一個開放的創新平台。會上，他也提到，2022年全球前20大半導體公司，已經出現沒有晶圓廠的Fabless公司，預估2023年輝達將會成為全球最大的半導體公司。