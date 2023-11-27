名家論壇》陳冲／哪雙鞋不合腳？APEC、IPEF、CPTPP

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依以往參加APEC資深官員會議經驗，APEC一向以促進自由貿易、反對保護主義為主軸，印證1994年的茂物宣言(Bogor Declaration)，就是以在2020建立FTAAP(亞太自由貿易區)為目標，轉眼2020已過，政治人物拿出WTO的老把戲，low-hanging fruit(低掛果實)，也就是低標準的太子城願景2040(Putrajaya Vision 2040)，一口氣就延長比賽二十年，置自由貿易於腦後，各國領袖也毫無愧色，不以為意。反正APEC在法律上只是個論壇，不算個組織，當個雞肋也無妨，不過其他亞太國家或多或少都已簽有幾個多邊、雙邊自貿協定，但台灣自2013年起就無關稅減讓的業績進帳，遇此困境，應比其他國家更為心焦，2020年(及之後)與會的部長或所謂領袖代表，又怎能一言不發?
在APEC會期中，比APEC更搶鏡頭的，就是主辦國在場邊同時舉辦的IPEF(印太經濟架構)會議，其不僅因拜登「打電話」遲到，把各國領袖晾了一個多小時而出名，而且還因預訂宣布的數位貿易條款突然怯場，一事無成收場，最後更因川普放言2024重返白宮後，將撤銷協議(knock out TPP Two)而遠近知名，結果是TPP Two比IPEF名聲還要響亮。
談起IPEF，台北經貿官員真是有苦難言，當年為彌補川普退出TPP美國在亞太的經貿真空，拜登在2021/10宣布將組建IPEF，不僅印太大於亞太，可抗衡北京的一帶一路，而且又穩定全球供應鏈，兼顧環境永續，一舉數得。可惜美國瞻前顧後，想對抗中國，又唯恐中國不悅，2022/5/23成立的IPEF竟然獨缺供應鏈要角的台灣。為補此缺憾，乃又發明台美21世紀貿易倡議，與台灣另起爐灶，但因具有IPEF Two性質，為利於日後與IPEF對接，在內容設定上難免礙手礙腳，國內議論不少(例如本基金2023.5.31「勞苦可再功高的貿易協議」一文)。總之，美國在印太/台灣問題上，想要刀切豆腐兩面光，但苦了台灣兩面不是人，一方面無緣加入IPEF已感委屈不在話下，另一方面TIFA或貿易倡議又忌談關稅減讓，更慘的是還要強顏歡笑，卻又講不清楚倡議內容與WTO的貿易便捷化比較有啥優越之處。
川普揚言取消TPP Two，顯然是對2017年上任次日即退出TPP之舉深感自豪，也對國內反對自由貿易、主張保護主義的呼聲有所交代，有利來年大選。TPP由早年Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement轉為TPP，進而變身為現在的CPTPP，是一連串的意外與偶然(詳見本基金2022.2.16 TPP奇遇記)，但畢竟是美國亞太戰略重要的一環，也符合多數亞太國家的利益，CPTPP內部成員也曾翹首盼望美國重返。台灣了解其中利害，業已遞件申請，但北京動作早先一步，考慮當前地緣政經情勢，實在前景難卜。其實國內專家都知道，兩岸ECFA相對其他自貿安排，只是手段，並非目的，但因2013年的民粹運作，很難期待國人能迅速凝聚共識。奇怪的是，當年譏笑ECFA中F(Framework)的人士，認為只是架構，現在卻對IPEF的F(Framework)，趨之若鶩，只是不可得罷了。
CPTPP、APEC、IPEF，究竟哪雙鞋不合腳?老實說，對台灣，這已不是鞋的問題，這是削足也要適履的問題，經過十年的折騰，已經錯過談關稅減讓，市場准入的自貿協定時代，總統或準總統可曾注意，十年之間，對岸眼光已由亞洲轉向世界，台灣卻與世界漸行漸遠?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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