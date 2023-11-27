科技業寒冬！竹科爆48廠商狠裁496員工　國科會：就業人數增2%

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國科會已督導竹科管理局針對公司裁員皆提供勞工法令諮詢及就業資源，並提醒公司若有精簡人力需求，應依據解僱最後手段原則妥處，例如經勞工同意協商減少工時等方式處理，以保障勞工工作權；若有大量解僱勞工情事，則依法應於60日前向科管局提報大量解僱計畫書，科管局將協助轉請就業服務資源入場協助，並與勞動部合作舉辦就業媒合會，以減輕對員工所帶來的衝擊。
至於科技業是否爆發裁員潮？國科會表示，全球經濟雖受俄烏戰爭、庫存去化等不確定因素影響，科學園區112年累計仍引進52家國內外廠商進駐，預估實際帶動民間廠商建廠等投資金額約3,529億元，從業員工也自111年底323,113人，成長至112年10月底323,976人；其中竹科從業員工176,504人，相較去年同期增加約2%，科學園區就業整體呈現穩定增加趨勢。
國科會提到，因應半導體先進製程、精準健康、生成式AI等新興科技發展，帶動整體產業結構調整，國科會積極布局未來產業發展用地需求，近年已推動新竹園區寶山二期擴建、X基地、台中園區擴建二期、台南園區三期擴建、嘉義園區、屏東園區、橋頭園區及楠梓園區等8處新設擴建園區開發。新竹生醫園區第三生技大樓、X基地第一軟體大樓也預計明年上半年陸續完工啟用，均將為科學園區帶來成長新動能。
國科會說，此外還優化園區投資及生活環境，推動設立高科、屏科、嘉科等3所實驗中學及4所非營利幼兒園，滿足園區廠商員工子女教育需求；中科設立資源循環中心，預計113年起營運，有助減碳、降低事業廢棄物去化及清理風險、增加就業機會並促進經濟永續發展。未來將結合產學研能量及跨部會合作，打造「精緻多元、優生活、節能永續」的新型態科學園區，協助廠商不斷創新成長，為台灣經濟發展持續努力。