影／藍白直播破局非常驚訝！姚立明談「侯康配」不會對副手琢磨

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競辦發言人戴瑋姍表示，第一支競選廣告是以穩健前行出發為主軸，並回顧過去7年來民進黨執政的重要政策，包含婚姻平權、潛艦國造等，代表民進黨的執政，正在逐步推動國家穩健前行，並期盼國人「選對的人，走對的路」，讓國家可以持續前進；第二支的競選廣告，則是以大家的日常生活出發，即使我們有許多不同的地方，但也同樣的善良、正直、勤勞，這也是賴清德和蕭美琴所具備的特質，希望大家可以選擇「和你一樣好的賴蕭配」。
會後，媒體詢問賴清德團隊未來的選舉策略以及「侯康配」成軍後，是否將「火力」放在趙少康身上。
姚立明受訪時笑稱，賴陣營的策略不能說太清楚，但藍白破局後，藍營的人，從媒體上，可看出攻擊柯文哲的比例日漸升高，「在這四、五天看得非常清楚」。
姚立明提到，藍白不合過程，「它是實況轉播，連我都非常驚訝」，這五位人在舞台上，呈現給選民，正好凸顯他們與賴清德的不同，因此也要和選民證明賴清德是可信任、可預測的人。
姚立明說，那天那五人會如此，就是不可預測的事情發生，他們互相揭露訊息、重話，「相信選民很清楚，賴清德與他們差別」，他也說，「對於未來面對藍白參選人，我們不會針對副手多做琢磨，這沒有必要，即便他口才好，因為競爭是總統參選人」，至於未來團隊要採取什麼步驟，大家會看得出來。
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