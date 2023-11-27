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境外生多益滿分　有興趣學烘焙念弘光科大

▲弘光科大食科系一年級馬來西亞境外生黃子軒（右）上麵包實作課。(圖／弘光科大提供2023.11.27)
▲弘光科大食科系一年級馬來西亞境外生黃子軒（右）上麵包實作課。(圖／弘光科大提供2023.11.27)

記者柳榮俊/台中報導

要念普通大學或技職大學？這是許多學子心中的疑問，弘光科技大學食品科技系一年級馬來西亞境外生黃子軒思考選擇歷程，可以供學子們參考。黃子軒數理成績優異、多益測驗成績990分滿分，穩上馬來西亞及台灣頂尖大學，但中學時曾去電腦公司工讀，發現這不是他心儀的工作環境，反而對於承接餅店家業及烘焙更感興趣。參觀過台灣幾所大學後，毅然選擇念技職大學烘焙教育第一把交椅的弘光科大食品科技系。

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在食科系大一的麵包實作課上，老師李菁菁正講解麵包配方計算方式，接著請學生動手操作，黃子軒和同學認真聽講及按部就班做麵包。李菁菁說，「因為知道自己要什麼，所以更有學習動機。」她注意到黃子軒從開學起每堂課上課皆很專注，流露求知若渴的眼神，期中考表現非常優異。


弘光科大國際長田其虎表示，黃子軒畢業於馬來西亞檳城名校日新中學，馬來西亞教育文憑SPM測驗拿到8科A+、2科A的好成績，多益測驗成績高達990分滿分，不管在當地或台灣都可以上公立頂尖大學。但由於想鑽研烘焙技藝，在參觀過台灣公私立幾所普通大學、技職大學之後，最終仍選擇到弘光就讀。


田其虎指出，文憑至上國家的學子在選擇念普通大學或技職大學難免掙扎。黃子軒探尋興趣的思考選擇過程，相信能給許多學子借鏡，也提供家長參考。另外，為獎勵國內外優秀學生就讀弘光科大，學校訂有「弘光科技大學新生入學獎學金獎勵要點」，多益成績900分以上，可以領取新台幣40萬獎學金，黃子軒新生獎學金已申請通過。


黃子軒分享說，馬來西亞和台灣一樣，中學生念大學優先考慮公立名校。由於數理成績優異，當師長得知他竟要念食品科技系，而非馬來西亞、台灣最熱門的資訊相關學系覺得非常訝異。其實這是他深思熟慮，並經過評估、考察才做出的決定。


黃子軒指出，中學時曾到電腦公司工讀見習一段時間，發現工程師整日埋首辦公室寫程式的工作型態，並非自己未來理想的工作樣貌。父親經營餅店，從小就在店裡幫忙，加上小時候對於西點、美術與設計等創作相當有興趣，因此覺得烘焙相關學系是個不錯的選擇。馬來西亞在這方面學系的課程不夠成熟全面，台灣公立、私立普通大學食品相關學系也多著重於學術實驗、食品加工。參觀幾所大學之後，發現弘光科大的烘焙教學設備齊全新穎、與時俱進，實務課程相當扎實，且有資深的教師授課，所以選擇到弘光就讀，開學到現在每天上課都覺得很充實。

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