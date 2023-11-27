境外生多益滿分　有興趣學烘焙念弘光科大

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在食科系大一的麵包實作課上，老師李菁菁正講解麵包配方計算方式，接著請學生動手操作，黃子軒和同學認真聽講及按部就班做麵包。李菁菁說，「因為知道自己要什麼，所以更有學習動機。」她注意到黃子軒從開學起每堂課上課皆很專注，流露求知若渴的眼神，期中考表現非常優異。
弘光科大國際長田其虎表示，黃子軒畢業於馬來西亞檳城名校日新中學，馬來西亞教育文憑SPM測驗拿到8科A+、2科A的好成績，多益測驗成績高達990分滿分，不管在當地或台灣都可以上公立頂尖大學。但由於想鑽研烘焙技藝，在參觀過台灣公私立幾所普通大學、技職大學之後，最終仍選擇到弘光就讀。
田其虎指出，文憑至上國家的學子在選擇念普通大學或技職大學難免掙扎。黃子軒探尋興趣的思考選擇過程，相信能給許多學子借鏡，也提供家長參考。另外，為獎勵國內外優秀學生就讀弘光科大，學校訂有「弘光科技大學新生入學獎學金獎勵要點」，多益成績900分以上，可以領取新台幣40萬獎學金，黃子軒新生獎學金已申請通過。
黃子軒分享說，馬來西亞和台灣一樣，中學生念大學優先考慮公立名校。由於數理成績優異，當師長得知他竟要念食品科技系，而非馬來西亞、台灣最熱門的資訊相關學系覺得非常訝異。其實這是他深思熟慮，並經過評估、考察才做出的決定。
黃子軒指出，中學時曾到電腦公司工讀見習一段時間，發現工程師整日埋首辦公室寫程式的工作型態，並非自己未來理想的工作樣貌。父親經營餅店，從小就在店裡幫忙，加上小時候對於西點、美術與設計等創作相當有興趣，因此覺得烘焙相關學系是個不錯的選擇。馬來西亞在這方面學系的課程不夠成熟全面，台灣公立、私立普通大學食品相關學系也多著重於學術實驗、食品加工。參觀幾所大學之後，發現弘光科大的烘焙教學設備齊全新穎、與時俱進，實務課程相當扎實，且有資深的教師授課，所以選擇到弘光就讀，開學到現在每天上課都覺得很充實。