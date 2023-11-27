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讚藍營選戰策略「打賴不打柯」調整正確！邱毅：趙少康比朱侯聰明

▲前立委邱毅分析國民黨當前選戰策略「打賴不打柯」是完全正確的調整。（圖／記者葉政勳攝）
▲前立委邱毅分析國民黨當前選戰策略「打賴不打柯」是完全正確的調整。（圖／記者葉政勳攝）

記者林莞茜／綜合報導

藍白合破局，2024總統大選選情成三腳督，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康原對民眾黨總統候選人柯文哲開砲，還下令藍營小雞不准邀請柯文哲站台，企圖操作棄保，不過昨晚在造勢大會上，趙少康聲稱這次總統大選上沒有合作，不過未來在中央政府層面、立法院仍可合作。對此，前立委邱毅今（27）發文表示，將選戰策略改為「打賴不打柯」是完全正確的調整。

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藍白郭協商不歡而散，雙方最終各派出正副總統候選人參選，國民黨也公告，民眾黨總統候選人柯文哲若要替國民黨立委參選人站台，「國民黨無法接受」，未來就是各自站穩腳步，各自做立委的競選，在野陣營反目成仇，讓邱毅忍不住發文表示「現在國民黨不擇手段的全力打柯，只會激怒柯的支持者，尤其的年輕人柯粉，把侯趙當成深仇大恨的敵人，更堅定反侯趙立場，甚至情緒性流向賴蕭，這種形勢一旦形成，對國民黨選情大不利。

▲侯友宜、趙少康到中選會完成正副總統參選登記。（圖／記者陳明中攝，2023.11.24）
▲侯友宜、趙少康到中選會完成正副總統參選登記。（圖／記者陳明中攝，2023.11.24）
不過，趙少康昨晚在台南競總成立造勢大會上，致詞時指出「雖然總統大選和民眾黨沒有合作，但將來在中央政府及立法院依然可以合作，跟民眾黨支持的民眾還是可以合作。他還喊話，政黨輪替台灣才有機會，台灣才能再出發。

對此，邱毅今日上午在臉書發文上讚「趙少康果然比朱侯都來得聰明」，邱毅說，在經過一、二天的興奮後，馬上調整選戰戰略為「打賴不打柯」，這是完全正確的調整。

邱毅提到，「出重手打柯，只會加深藍白的仇恨值，便宜了賴清德」，這也就是柯文哲說的「達不到藍白合，也要藍白和」，藍白共同的敵人是賴清德，賴清德有三個短板：一是背負蔡英文政府的執政包袱，這方面題材很多。二是民進黨公職牽涉的各種弊案，這必須去挖掘，題材也不少，因為酒色財氣早已融入民進黨文化。三是賴清德本人涉入的弊案，尤其是在台南市長任內，這才是賴清德致命的要害。

邱毅表示，當然選戰必得相互攻防，賴清德陣營有執政優勢，很快便會對侯趙發動攻勢，而且必然是連綿不斷，切香腸式的弊案，趙少康戰力強，但弱點也多，勢必成為被民進黨攻擊的焦點。邱毅認為，三十年前台北市長之戰，趙少康展現不錯的抗壓力和耐打度，「但三十年後的趙少康又如何，就拭目以待吧！」

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