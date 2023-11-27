讚藍營選戰策略「打賴不打柯」調整正確！邱毅：趙少康比朱侯聰明

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不過，趙少康昨晚在台南競總成立造勢大會上，致詞時指出「雖然總統大選和民眾黨沒有合作，但將來在中央政府及立法院依然可以合作，跟民眾黨支持的民眾還是可以合作。他還喊話，政黨輪替台灣才有機會，台灣才能再出發。
對此，邱毅今日上午在臉書發文上讚「趙少康果然比朱侯都來得聰明」，邱毅說，在經過一、二天的興奮後，馬上調整選戰戰略為「打賴不打柯」，這是完全正確的調整。
邱毅提到，「出重手打柯，只會加深藍白的仇恨值，便宜了賴清德」，這也就是柯文哲說的「達不到藍白合，也要藍白和」，藍白共同的敵人是賴清德，賴清德有三個短板：一是背負蔡英文政府的執政包袱，這方面題材很多。二是民進黨公職牽涉的各種弊案，這必須去挖掘，題材也不少，因為酒色財氣早已融入民進黨文化。三是賴清德本人涉入的弊案，尤其是在台南市長任內，這才是賴清德致命的要害。
邱毅表示，當然選戰必得相互攻防，賴清德陣營有執政優勢，很快便會對侯趙發動攻勢，而且必然是連綿不斷，切香腸式的弊案，趙少康戰力強，但弱點也多，勢必成為被民進黨攻擊的焦點。邱毅認為，三十年前台北市長之戰，趙少康展現不錯的抗壓力和耐打度，「但三十年後的趙少康又如何，就拭目以待吧！」
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