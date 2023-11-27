繞去朋友家載廢菜葉！台東2清潔隊員涉貪污罪 遭判刑、褫奪公權
台東市清潔隊江姓、謝姓2名隊員，於清運路線時，共計45次偏離路線，駕駛清潔車繞道羅姓友人開設的蔬菜店，幫羅男載運廢棄菜葉，因載運的屬須付費的事業廢棄物，非一般家戶垃圾，江姓、謝姓隊員等同圖利羅男約7萬多元，案經台東地院審理，依貪污罪各判刑2年、1年8月，並緩刑及褫奪公權3年，需支付公庫25萬、18萬元，蔬菜商羅男判緩刑、褫奪公權3年、支付公庫20萬元。
記者林盈君／綜合報導
判決書指出，江男與謝男為台東市公所清潔隊隊員，江男為駕駛員、謝男為隨車清潔隊員，與蔬菜商羅男為好友，2人共同負責依清潔隊排定之清運路線，清運一般家戶廢棄物與廚餘，並運至垃圾掩埋場。而江男與謝男2人，為使羅男規避清運事業廢棄物之規費，竟偏離原定清運路線，繞道至羅男的蔬菜店，幫其載運廢棄菜葉，共計39次；謝男請假時，江男開車另載3名不知情的清潔隊員，6次偏離路線到羅男倉庫載廢棄物。
據了解，依據《廢棄物清理法》及「台東市公所一般（事業）廢棄物代清運代處理收費標準」，每公噸進場應繳交4800元規費，羅男所經營之營業蔬菜，以及保麗龍、塑膠籃等廢棄物，屬事業廢棄物，須向市公所申請並繳交規費後，才能清運。而江男與謝男違規幫羅男運載廢棄物，使羅男得免向市公所申請並繳交約7.4萬元規費，屬之不法利益，因此台東地院審理後，依法將江男、謝男及羅男判刑。