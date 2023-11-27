全家開出2組千萬特別獎！花18元買飲料中獎 9、10月統一發票對獎
全家便利商店公布本期（2023年9-10月）中獎發票，共有9位幸運民眾中大獎。本期特別獎1000萬元共開出2組，分別落在全家高雄漢苓店、全家中壢龍城店，消費者分別花費18元購買飲品、支付15元代收手續費就幸運中大獎，兩位千萬得主平均花費不到17元。
記者黃韻文／綜合報導
全家表示，特獎200萬元開出1組，獎落全家東港興東店，幸運得主購買10元飲品，就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有3位消費者獲得，獎項分別在全家北車店、內湖區的全家陽盛店、台中市的全家大里河堤店開出，最低僅花10元購買飲品就成為頭獎得主。
為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家便利商店共開出3組，分別位於新店康德店、埤頭大豐店、台中國強店；其中1位幸運得主花費45元購買飲品獲得100萬大獎，相當幸運。
112年9-10月期統一發票獎號已於25日中午開獎，獎金1000萬元的特別獎中獎號為「72054514」、200萬特獎中獎號碼為「92488868」、20萬頭獎中獎號碼「98111935」、「57355279」、「74926745」。