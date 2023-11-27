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658家優良餐飲衛生管理認證掛牌　新北府邀到烏來泡湯吃安心好食

▲新北市推動餐飲衛生管理分級評核，邀請獲頒「優級」的烏來餐飲業者代表接受表揚及展示精緻美食。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.27）
▲新北市推動餐飲衛生管理分級評核，邀請獲頒「優級」的烏來餐飲業者代表接受表揚及展示精緻美食。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.27）

記者吳嘉億／新北報導

為提升餐飲衛生及認證，新北市政府衛生局今年委託中華食品安全管制系統發展協會，進行餐飲衛生管理分級評核，共有658家業者通過評核，其中615家獲頒「優級」及43家「良級」標章；今（27）日上午在新北市政府舉辦成果發表會，由於適逢秋冬泡湯時節，市府找來烏來數家獲頒「優級」的餐飲業者代表接受表揚及展示精緻美食，除了肯定業者落實衛生自主管理所做的努力外，也邀請民眾到烏來泡湯時優先選擇通過餐飲分級、有掛識別認證標章的店家，享受安心、好食趣的美味菜色。

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新北市政府衛生局副局長林美娜表示，今年委託專業團隊進行餐飲衛生管理分級評核，經過現場實地查核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向之餐飲衛生，包含烏來區餐飲業等新北各區的速食業、早餐店、美食街及一般餐飲業等共658家業者，全數取得優良級標章，並為加強旅遊景點餐飲衛生，特別到烏來區辦理餐飲從業人員教育訓練，由專家團隊進行餐飲業者輔導與評核，讓遊客到烏來泡湯還能夠安心享用美食。

▲新北市政府委託專也團隊到現場實地輔導餐飲衛生管理分級評核。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府委託專也團隊到現場實地輔導餐飲衛生管理分級評核。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
林美娜說到，民眾在到戶外用餐或前往旅遊景點遊玩、飲食，可優先選擇通過餐飲分級「優級」及「良級」的業者，一同提升新北市整體餐飲文化，安心外食樂遊新北。

新北市烏來區溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿指出，烏來是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食，透過市府進行餐飲業衛生輔導，讓餐飲業者更注重食安衛生自主管理，維護餐廳環境衛生，確保消費者食品安全，希望遊客在烏來遊玩及享用在地美食時，都能吃得安心。

▲新北市呼籲民眾在到戶外用餐或前往旅遊景點遊玩、飲食，可優先選擇通過餐飲分級「優級」及「良級」的認證掛牌，圖為代表受表揚「優級」的烏來餐飲業者。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.27）
▲新北市呼籲民眾在到戶外用餐或前往旅遊景點遊玩、飲食，可優先選擇通過餐飲分級「優級」及「良級」的認證掛牌，圖為代表受表揚「優級」的烏來餐飲業者。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.27）

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