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爆民眾黨不分區立委胞弟涉職棒假球案　時力要柯文哲、黃國昌表態

▲時代力量27日指出，民眾黨不分區立委蔡春綢與黑金密不可分。（圖／時代力量提供）
▲時代力量27日指出，民眾黨不分區立委蔡春綢與黑金密不可分。（圖／時代力量提供）

記者邱新博／台北報導

時代力量今（27）日再度爆料，民眾黨不分區立委候選人排名第11名的蔡春綢，其胞弟竟然是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長蔡咏鍀；時代力量質疑，其和地方黑金密不可分的關係，恐淪為黑道代理人，並要問民眾黨提名黑道代理人是圖什麼？甫加入民眾黨的前立委黃國昌立場為何？

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時代力量今天舉行「解密黑金候選人（一）：涉入職棒簽賭、暴力犯罪的黑道，他的代理人可以列入不分區嗎？」記者會，發言人余佳蒨指出，民眾黨不分區立委候選人排名第11的蔡春綢，其胞弟竟然是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長蔡咏鍀。

余佳蒨提到，蔡咏鍀綽號「黑義」，於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，曾涉入當年全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每日簽賭金破億、每月累計金額更高達30億，並爆出集團疑似收買洋將打假球，重創台灣職棒產業，傷透無數球迷的心。此外，在2009年的職棒簽賭案之中，媒體報導雲嘉地區的地下賭盤即是由「黑義」主導，並與惡名昭彰的蔡政宜「雨刷集團」合作。檢調更指出，蔡平日以賭為生，地方民眾面對其涉入重大簽賭案，完全不意外。

余佳蒨強調，除此之外，蔡咏鍀在2011年與自家朝天宮吳姓董事發生口角後，竟暴力相向，受害人指出「一拳揮過來，他閃躲不及，被毆倒在地，他爬起來後，蔡又揮第二拳，他倒地再起，又被打第三拳。」，吳姓董事被打得鼻青臉腫，且無人協助就醫，受害人忍痛自行搭車返回雲林求醫。另法院判決書指出，「蔡以拳頭徒手毆打吳姓董事，致受有頭部外傷併臉部挫擦傷、左眼挫傷併左眼瞼瘀傷、左眼眼眶骨骨折等傷害」，行徑非常囂張。

邱顯智指出，蔡春綢任職的《中華陽光推展關懷協會》，其收受會費的帳戶名稱為黃美蘭，其實就是蔡咏鍀的妻子。時代力量肯定協會對社會弱勢的關懷，但依據協會粉專公開資料，協會2022年收支僅15萬，顯示為地方型公益團體代表，令人質疑民眾黨將蔡春綢列入不分區，真的是基於社會公益，還是因為看中蔡春綢胞弟，現任雲林縣副議長、北港朝天宮董事長、蔡咏鍀的地方派系利益？

邱顯智強調，台灣人沒有辦法接受，任何一個政黨，光明正大與涉及職棒簽賭的黑金家族站在一起，當然也沒辦法接受，地方黨部淪為暴力討債集團據點。民眾黨提名這樣的人選，是肯定其社會公益的貢獻，還是與地方黑金派系的買賣，所有台灣人民都看得很清楚。所以請民眾黨不要告訴大家，提名蔡春綢，跟蔡咏鍀無關，這只是把人民當傻瓜，藐視台灣民眾的判斷力。

邱顯智質疑，請教台灣民眾黨柯文哲主席，蔡咏鍀曾犯下傷害罪、涉及職棒簽賭，是連媒體在報導時都不敢直接點名的黑道，民眾黨選擇提名蔡咏鍀的代理人，圖的是什麼？代表什麼樣的價值？這樣怎樣的最強戰力？其次，他要請教柯文哲主席親口指派，擔負「監督民眾黨」重責大任的黃國昌前立委，民眾黨提名黑金代理人，你有沒有立場？你的立場是什麼？

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